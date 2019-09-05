Список страв, які краще уникати при замовленні в аеропорту, читайте на Фактах ICTV.

Іноді очікувати в аеропорту доводиться досить довго і не завжди можна обійтися лише горнятком кави.

Варіантів, де можна перекусити, в аеропорту завжди дуже багато, але куди краще не наближатися.

1. Свіжі продукти і салати

Це може здатися нелогічним, але свіжі фрукти і овочі мають більший ризик перенесення бактерій, які можуть викликати захворювання. Ніхто не знає, як довго перевозилися товари.

Цілком можливо, що салат айсберг за солідну ціну буде позбавлений поживних речовин.

2. М’ясо з кров’ю

Не у всіх ресторанів виходить смажити м’ясо при потрібній температурі. Це може позначитися на якості продукту.

Краще відмовитися від м’яса з кров’ю на користь м’яса середнього прожарювання або обрати гамбургери.

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3. Їжа в ресторанах, де персонал не поспішає

Часто їжа в їдальнях виробляється у великих обсягах і чекає своєї роздачі в нагрітих каструлях. Те ж саме може відбуватися в ресторанах з піцою, пастою та іншими стравами.

Якщо в обраному закладі персонал не зайнятий активним приготуванням і розносом страв, то це поганий знак.

4. Бортове харчування на коротких рейсах

Багатогодинні рейси на далекі острови, як правило, забезпечують якісними стравами. Однак варто бути обережними з рейсами, на яких передбачено харчування за гроші.

Часто його доставляють на борт замороженим. Страви можуть зіпсуватися під час перельоту. Щоб цього не сталося, купіть що-небудь перекусити в найближчому продуктовому магазині. Так і гроші заощадите, і будете ситі.

5. Їжа в експрес-кафе

У багатьох експрес-кафе їжа готується завчасно, тому деякі страви можуть залежуватися.

Якщо ви бачите, що бутерброд був приготовлений не сьогодні, то краще відмовтеся від нього.

Що ж краще замовляти?

Аеропорт – не місце для кулінарних шедеврів, тому краще обрати прості страви, які неможливо зіпсувати, наприклад: картопля фрі, тости з плавленим сиром або страви з яєць.

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