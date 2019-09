Вересень принесе до Києва багато хороших концертів і виставок. Куди піти у вересні – розкажуть Факти ICTV.

У перший місяць осені Київ відвідають всесвітньо відомі музиканти Balthazar, Evanescence і White lies.

Читайте: Концерту Повалій у Києві не буде

Крім цього, в столиці можна буде відвідати концерти Насті Каменських і Наталії Могилевської.

Факти ICTV обрали найкращі івенти, які варті уваги у вересні.

Body Worlds

ВДНГ, 4 павільйон

31 серпня – 31 жовтня

Вартість: 350-400 грн

Придбати квитки можна тут

Саме та всесвітньо відома виставка німецького доктора Ґюнтера фон Гаґенса, яка у 1995 році шокувала мешканців Токіо, але згодом перетворилась на справжній феномен у світі сучасного мистецтва.

Експонати цієї виставки – справжні людські тіла, які після смерті власників зберегли спеціальним методом бальзамування. Тіла доповнять мультимедійними установками, щоб кожен зміг для себе по поличках розкласти процеси всередині нашого організму.

Ready. Steady. Favorit

НСК Олімпійський

7 вересня, 19.00

Вартість: 350-1700 грн

Придбати квитки можна тут

Букмекерська компанія Фаворит Спорт запрошує відсвяткувати своє 20-річчя всіх прихильників української естради.

Зовсім скоро завершується сезон музичних фестивалів просто неба, тому Ready. Steady. Favorit – це чудова нагода надолужити згаяне та добряче відпочити наостанок.

На свято музики та спорту зберуться найкращі зірки вітчизняного шоу-бізнесу: єдина та неповторна Вєрка Сердючка, Олег Винник, Оля Полякова, Макс Барських, Dzidzio, Tayanna, Maruv, Mozgi та гурт Dilemma.

Ляпіс 98

Зелений театр

12 вересня, 19.00

Вартість: 600 грн

Придбати квитки можна тут

Великий осінній концерт єдиного і неповторного оркестру Ляпіс 98 і його беззмінного лідера Сергія Михалка в київському Зеленому театрі.

Спеціальна ексклюзивна програма, що складається як із золотих хітів гурту, так і з пісень, які Ляпіси зазвичай не виконують на своїх концертах.

На всіх чекає унікальна магічна атмосфера щастя, любові і єднання під вечірнім київським небом.

How To Dress Well

Closer

13 вересня, 19.00

Вартість: 550 грн

Придбати квитки можна тут

How To Dress Well – це Том Крелл. Том – співак, продюсер, письменник, поет і філософ. Його музика – це іноді ембієнт, іноді – блискучий поп, а іноді і зовсім інопланетний саундтрек.

Новий альбом під назвою The Anteroom вийшов в жовтні 2018 року. Він складається з єдиної довготривалої композиції психоделічної музики, яка звучить магічними і чарівними звуковими експериментами Крелла.

Тільки на шоу Тома Крелла ви побачите унікальний сценічний сетап з відеорядом, який реагує на голос музиканта, і інструментами, які звучать або затихають залежно від голосу їх творця.

NK | Настя Каменських

Ego Party Place

13 вересня, 23.00

Вартість: 1 000 грн

Придбати квитки можна тут

Багато хто намагався стати українською поп-дівою, але найбільше цей титул підходить Насті Каменських. Її з Потапом пісні вже багато років лунають з усіх програвачів країни, а за особистим життям суперзірки стежать мільйони українців.

Нещодавно Потап оголосив паузу в творчій діяльності дуету, а Настя Каменських використала цю перерву собі на користь. Так з’явився проект NK – ще більш танцювальна поп-музика начебто родом з Латинської Америки.

На сцені Ego Party Place вона презентує нову сольну програму #Этомояночь. Клубний вайб триватиме з 23.00 до світанку!

Наталія Могилевська

Ботанічний сад ім. Гришко

14 вересня, 19.00

Вартість: 400 грн

Придбати квитки можна тут

Наталія Могилевська взагалі не планує відпочивати, тому в самий розпал концертного турне анонсувала благодійний концерт у Саду троянд. Зібрані від концерту кошти підуть на облаштування етно-ботанічної експозиції Гімалаї Національного ботанічного саду ім. Гришка.

Які сюрпризи готує Наталія цього разу? Співачка виконає всі свої найкращі пісні, заспіває україномовну версію пісні В Киеве осень та презентує новий хіт Покохала.

Вхід до ботанічного саду оплачується окремо.

Balthazar

Bel etage

17 вересня, 20.00

Вартість: 2 100 грн

Придбати квитки можна тут

Balthazar нарешті повертаються до Києва з презентацією нової платівки Fever, яку вважають найкращою в дискографії гурту.

Fever вийшов у січні цього року та став першим за чотири роки альбомом у бельгійців.

Увесь досвід музичних експериментів Депре та Девольдере вклали у Fever. У результаті вийшла суміш танцювальності J. Bernardt та сексуальної томності Warhaus. Альбом зайняв заслужене перше місце у Бельгії, а тур аренами західної Європи розкупили за лічені дні.

У Києві гурт зіграє не тільки пісні з Fever, але й свої найбільші хіти – від от Bunker до Do Not Claim Them Anymore.

Evanescence

Stereo Plaza

20 вересня, 20.00

Вартість: 1250-1 500 грн

Придбати квитки можна тут

Ікони року початку 2000-х, без чиїх пісень не обходилися перші плейлісти підлітків, їдуть до Києва.

На концерті гурт презентує альбом Syntesis – це старі та нові пісні, зіграні з симфонічним оркестром.

В українських фанатів з’явився рідкісний шанс закрити гештальт і почути улюблені композиції.

Comic Con Ukraine 2019

Арт-завод Платформа

21-22 вересня

Вартість: 500-800 грн

Придбати квитки можна тут

Протягом двох днів на території Арт-заводу Платформа проходитиме міжнародний конвент Comic Con Ukraine.

Вперше фестиваль коміксів та косплею Comic Con відбувся у США понад 50 років тому. Тепер цей формат фестивалю для всіх поціновувачів фентезі, аніме та гік-мистецтва розповсюдився по всьому світу, діставшись і нашої країни.

В програмі фестивалю геймерські турніри, величезний маркет гік-товарів і грандіозне косплей-шоу, в якому учасники мають змогу виграти приз в 100 тис. грн.

Крім того, пам’ятайте про зустрічі з зірковими гостями! Цього разу на український фестиваль завітають – Джон Ромеро (автор сценарія гри Doom) та голлівудський актор Денні Трехо!

White Lies

Bel etage

29 вересня, 19.00

Вартість: 1 090 грн

Придбати квитки можна тут

На них довго чекали, і вони нарешті їдуть до нас. Один з найкращих пост-панк-гуртів Британії, White Lies, дасть великий сольний концерт в столиці.

Цього року тріо випустило п’яту платівку, назва якої дуже проста – Five. Через альбом хлопці втратили контракт з великим лейблом. Їх змушували робити радіофрендлі-пісні для нового релізу, а вони хотіли записати все так, як задумали спочатку.

Розірвавши угоду, вони записались на інді-лейблі Play It Again Sam.

На агрегаторах Album of the Year і Metacritic у Five найвищі оцінки з усіх альбомів White Lies.

Вже зовсім скоро Україна також зможе оцінити нових White Lies – як за музикою, так і за принципами.

Нагадаємо, український рок-гурт Бумбокс випустив російськомовну композицію ДШ (Дыши).