Літаки піднімаються на велику висоту, тому що там більш розріджене повітря, яке створює менший опір.

Напевно більшість авіапасажирів не замислювалися, на якій висоті літають літаки, поки вперше не почули з динаміків голос пілота:

– Ми знаходимося на висоті у 10 тис. км, за бортом – -50 ° C.

Чому літаки літають так високо

Одна з головних причин, чому літаки літають на висоті 10 тис. км полягає в тому, що, чим більша висота, тим більш розрідженим стає повітря. Це означає, що літаки на такій висоті можуть пересуватися з меншим опором і, отже, рухатися швидше і спалювати менше палива, економлячи гроші.

Вважається, що “ідеальна пляма” між 9-ма і 12-ма тис. км. Після 12 тис. км повітря стає надто розрідженим і для спалювання палива не вистачає кисню, через що літак “провалюється”.

Кожне окреме повітряне судно має свою оптимальну висоту (для мінімальної витрати палива), яка залежатиме від його індивідуальної ваги.

Політ на великій висоті також дозволяє уникати іншого повітряного транспорту, такого як легкі літаки або вертольоти, які летять нижче, а також комах і птахів.

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Якщо з літаком на висоті 10 тис. км трапиться щось погане, як, наприклад, втрата потужності у його двигунах, у пілота буде більше часу, щоб впоратися з ситуацією.

Температура -50 °C за бортом на великій висоті відмінно допоможе з охолодженням реактивних двигунів.

Пролітаючи над хмарами, літак не так сильно залежить від погодних умов і таких явищ, як гроза, дощ, сніг, град…

До слова, Факти ICTV розібралися, чому в літаку закладає вуха.