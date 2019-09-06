6 вересня Православна церква вшановує пам’ять мученика Євтихія, який був учнем Іоанна Богослова. Народні прикмети на 6 вересня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Святий Евстіхій переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, тіло стругали залізом, віддавали на поживу диким тваринам.

Одного разу на святого спустили величезного лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю. Закінчив священномученик свій шлях в рідному місті, де його усікли мечем на початку II століття.

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Прикмети та повір’я на 6 вересня

Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.

Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, слід надіти лляний одяг.

Ця матерія має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.

Побачити червону квітку в лісі або блукаючий вогник – до біди.

Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.

Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.

Почути крик синиці – до дощів і похолодання.

Багато жолудів – до холодної зими.

Людина, яка народилася 6 вересня, має легкий характером. Вона оптимістична і дружелюбна. В якості талісмана їй підходить халцедон.

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