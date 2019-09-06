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Факти / Lifestyle

Прикмети на 6 вересня: що можна і не можна робити

6 вересня Православна церква вшановує пам’ять мученика Євтихія, який був учнем Іоанна Богослова. Народні прикмети на 6 вересня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прикмети на 6 вересня: що можна і не можна робити

Святий Евстіхій переніс багато страждань: його мучили голодом, кидали в вогонь, тіло стругали залізом, віддавали на поживу диким тваринам.

Одного разу на святого спустили величезного лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю. Закінчив священномученик свій шлях в рідному місті, де його усікли мечем на початку II століття.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Прикмети та повір’я на 6 вересня

  • Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.
  • Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.
  • Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.
  • Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати в місцях великого скупчення людей, слід надіти лляний одяг.

Ця матерія має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.

  • Побачити червону квітку в лісі або блукаючий вогник – до біди.
  • Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.
  • Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.
  • Почути крик синиці – до дощів і похолодання.
  • Багато жолудів – до холодної зими.

Людина, яка народилася 6 вересня, має легкий характером. Вона оптимістична і дружелюбна. В якості талісмана їй підходить халцедон.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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