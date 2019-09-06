Факти ICTV зібрали для вас топ-5 найбільш очікуваних книжкових новинок 2019.

Джордж Мартін – Вітри зими

Для фанатів Гри Престолів 2019 рік є справді знаковим. По-перше, вийшов фінальний восьмий сезон серіалу, а по-друге, Джордж Мартін повідомив, що шоста книга циклу Пісня льоду та полум’я також цьогоріч буде опублікована.

Вільям Гібсон – Агентство

Вільяма Гібсона вважають родоначальником такого стилю, як кіберпанк. Якщо вам сподобалася його трилогія Кіберпростір про генну інженерію, штучний інтелект та транснаціональні корпорації, то це точно ваш автор.

У новому науково-фантастичному романі відомого письменника-фантаста події відбуваються в тому варіанті реальності, де перемогу на президентських виборах в США в 2016 році здобула Гіларі Клінтон.

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Діана Сеттерфілд – Одного разу біля річки

Зав’язкою історії слугує цікава й страшна нічна подія. До трактиру приходить незнайомець з тілом дитини. Але через деякий час дитина оживає. Дівчинка виявляється німою, але кілька сімей, керуючись власними мотивами, бажають її удочерити.

Купити книги Діани Сеттерфілд варто всім любителям якісної пригодницької літератури.

Джо Харт – Як Черчиль врятував світ

Це переклад світового бестселера англо-канадського публіциста Джо Харта. Дослідник розкриває таємниці подій, що спричинили початок Другої світової війни. Він пояснює, чому війська союзників виявилися неготовими до бойових дій, що стало причиною швидкої капітуляції Франції, чому для британського уряду були неприйнятними пропозиції Гітлера про мир.

Елізабет Гілберт – Місто дівчат

Це новий роман від авторки Їсти, молитися, кохати, Природа всіх речей, Велика магія.

В центрі книги – історія молодої жінки, яка усвідомлює: не потрібно бути красивою дівчиною, аби стати хорошою людиною. Це погляд літньої жінки на свою молодість. Тут гламур, пригоди, жіноча сексуальність та нерозсудливість.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найпопулярніших пісень десятиріччя.