Отримавши запрошення з дитячого дошкільного закладу, більшість батьків губляться і не знають, з чого почати оформлення дитини. Ми зібрали для вас актуальну інформацію про те, які документи потрібні в дитячий садок у 2019 році.

Перелік основних документів для дитячого садка:

Заява від батьків або опікунів. Паспорт одного з батьків (оригінал та копія). Свідоцтво про народження дитини (оригінал та копія). Медична довідка. Видається лікарем після отримання результатів необхідних аналізів та висновків низки вузьких фахівців: логопеда, окуліста, стоматолога, ЛОР-лікаря, дерматолога, хірурга, а також невропатолога. Якщо дитина перебуває на обліку у профільних лікарів, наприклад, алерголога, пульмонолога, гастроентеролога тощо, варто отримати і їхній висновок про стан здоров’я малюка. За батьками залишається вибір медичного закладу, в якому буде здійснюватися медкомісія. Її можна пройти як у державній поліклініці, так і в приватному медичному центрі. Довідка про епідеміологічне оточення та відсутність у малюка інфекційних захворювань. Вона діє лише 3 дні! Якщо дитина має пільги, то необхідно надати оригінал та копію документів, що підтверджують це. Якщо малюк буде навчатися у спеціалізованому садку або інклюзивній групі, батькам необхідно надати висновок психолого-медико-педагогічної консультації, а також направлення від місцевого управління освіти.

Наявність прописки не внесено до списку необхідних вимог для зарахування дитини в дошкільний заклад. Тому відмовити вам через те, що немає реєстрації, не мають права.

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Також варто пам’ятати і про обов’язкову вакцинацію від кору, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця. Якщо цих щеплень немає, керівництво дитячого садка має право відмовити у зарахуванні дитини.

Важливо: перелік необхідних документів є актуальним для державних і комунальних дитячих дошкільних установ. Якщо ж ви плануєте віддати малюка у приватний садочок, то про те, які документи потрібні в дитсадок додатково, необхідно дізнаватися безпосередньо у керівництва.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скасувало медичну картку 026/о, яка була потрібна для вступу у дитячий садок та школу.