Яким буде 7 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День підходить для спокійної кропіткої роботи. Вдалими можуть бути справи, пов’язані з очищенням, а також із землею, особливо садівництво.

Енергії більше сприяють прояву активності і динаміки, пасивність небажана. Можна займатися лікуванням, зціленням, особливо із застосуванням натуральних засобів — трав, рослин.

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Спостереження за собою і самоспоглядання може принести результати і розуміння.

Для чогось важливого і глобального день не підходить, так само як і для фінансових операцій. Не варто приймати рішення, бажано дати можливість речам відбуватися як є — оцінка може бути помилковою.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.