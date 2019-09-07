Які свята будуть у вересні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У вересні 2019 року в Україні немає державних свят, але є кілька релігійних та професійних дат.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Свята у вересні:

1 вересня – День знань.

5 вересня – День благодійності.

8 вересня – іменини Наталії.

9 вересня – День дизайнера-графіка.

9 вересня – Міжнародний день краси.

11 вересня – Усікновення голови Іоана Предтечі.

14 вересня – День українського кіно (друга субота вересня).

15 вересня – День народження Google.

15 вересня – День працівника лісу (третя неділя вересня).

19 вересня – День народження смайлика.

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста).

27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста.

27 вересня – День вихователя.

27 вересня – Всесвітній день туризму.

29 вересня – іменини Людмили.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.

30 вересня – День перекладача.

30 вересня – іменини Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.