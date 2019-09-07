Яким буде 2019 рік у плані кохання і хто зі знаків зодіаку зустріне свою другу половинку або створить родину – в ексклюзивному гороскопі на Фактах ICTV.

Детальний любовний гороскоп на 2019 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Яким буде 2019 рік у фінансовому плані і хто зі знаків зодіаку розбагатіє, читайте тут.

Гороскоп для Овнів

2019 рік – період втілення романтичних бажань. У вас беде можливість досягти успіху у сфері кохання, тож зволікати не варто.

Однак з іншого боку, рік не дуже емоційний, все буде стабільно і спокійно. Різких змін у сфері взаємин не передбачається, зате випаде можливість перевірити почуття часом.

Гороскоп для Тельців

У травні і вересні 2019 року на вас чекають серйозні зміни у любовному плані. Вам стануть зрозумілі ті аспекти взаємин, які довгий час не давали спокою. З’явиться можливість зміцнити вже існуючий союз і переглянути своє ставлення до партнера.

Протягом року на вас чекають несподівані любовні зустрічі. Щоб збільшити шанси на щастя, намагайтеся не приховувати своїх почуттів і емоцій, розширюйте коло спілкування.

Ті, хто прагне створити родину або почати серйозні стосунки, зможуть це зробити, для вас обставини складуться вдало.

Гороскоп для Близнюків

Любовні стосунки будуть гармонійними. Зараз саме час прямо повідомляти своєму партнерові про свої бажання і плани на майбутнє.

Самотнім представникам знаку зодіаку випаде можливість зав’язати любовні стосунки. Їх успіх залежатиме від того, наскільки добре ви засвоїли помилки минулого.

Найбільш сприятливий час для з’ясування і побудови взаємин червень, вересень і жовтень.

Гороскоп для Раків

У другій половині року існуючі стосунки можуть отримати друге дихання і почати розвиватися з новою силою. Також можливі цікаві зустрічі і знайомства.

У цілому все буде досить спокійно, значних змін не передбачається. Зараз саме час поліпшити вже наявні взаємини, ніж пірнати з головою у нові любовні авантюри.

Липень і жовтень – найемоційніші місяці, буде багато любовних пригод.

Гороскоп для Левів

Протягом року відбувається упорядкування у сфері стосунків: на вас чекає або укладення шлюбу або розлучення. Таким чином, взаємини отримають розвиток або у сторону зміцнення союзу, або у бік розриву стосунків.

Головне будьте спокійні, не нервуйте, все йтиме як треба. Не намагайтеся вплинути на результат подій.

Січень, березень і червень будуть особливо щасливими для любовних стосунків. Можуть статися події, шлейф яких ви відчуватимете довгі роки.

Гороскоп для Дів

Всі найважливіші питання у сердечних справах намагайтеся вирішити у лютому, травні, вересні 2019 року. У цей час вірогідні доленосні зустрічі або стрімкий розвиток вже наявних любовних взаємин.

На існуючі стосунки варто подивитися під іншим кутом. Ви зможете отримати бажаний розвиток взаємин у випадку, якщо побачите у коханій людині рівноправного партнера.

В інші пори року можливі проблеми у любовних стосунках. Причина цьому – надмірна увага до дрібниць, претензії до партнера.

Гороскоп для Терезів

2019 рік – вдалий для зустрічі своєї другої половинки і укладення шлюбу. Можливо народження дитини.

Ви як завжди будете сумніватися, зважувати всі “за” і “проти”, через що ризикуєте втратити своє кохання. Страх помилитися і зробити неправильний крок дуже обмежує вас у діях і позбавляє перспектив. Навчіться не сумніватися у партнері, довіряйте своєму першому відчуттю.

Намагайтеся частіше бувати у суспільстві, відвідувати різні заходи. Там ви зможете зустріти близьку по духу людину, з якою можливі гармонійні взаємини.

Червень, вересень, жовтень можуть стати дуже продуктивними у сфері взаємин.

Гороскоп для Скорпіонів

Це рік флірту, а не серйозних стосунків. Однак не хвилюйтеся, можливо, ви просто не готові ще до серйозних взаємин, займіться пізнанням і розкриттям себе – і тоді у вашому житті з’явиться гідний партнер.

Вам потрібно перестати знаходити партнерів, над якими вам легко домінувати. Тоді розчарувань у сфері кохання стане менше, а шансів на щасливі міцні стосунки – більше.

У липні і жовтні з’явиться шанс поліпшити взаємини, які з тих чи інших причин були зіпсовані.

Гороскоп для Стрільців

Мабуть, кому і пощастить у коханні у 2019 році, так це Стрільцям. Ви буквально дихатимете коханням. Навколо – свято, емоції, активне життя і ви у вирі подій.

Рік неспокійний, але щасливий в усіх відношеннях. Все чого ви хочете у сфері любовних стосунків, у цьому році реалізується на 100%.

Якщо ви вже готові до шлюбу, то оформляти взаємини краще у період з січня по листопад 2019 року. Союз буде дуже вдалим і міцним.

Головне завдання для самотніх сердець – позбутися непотрібних романів і безглуздих зв’язків, а всі сили і бажання спрямувати на пошуки свого ідеального партнера.

Для тих, хто вже створив родину, велика ймовірність поповнення, а також поліпшення житлових умов.

Гороскоп для Козерогів

Хороший рік для створення родини, для початку стосунків з перспективою шлюбу, для пошуку партнера, з яким можна провести все життя.

Відбувається структурування існуючих взаємовідносин, закладається фундамент на майбутнє.

Лютий, травень, вересень – хороший час для побудови стосунків. У ці місяці приділіть більше уваги родині і любовним взаєминам, а роботу залиште поки на другому плані.

Гороскоп для Водоліїв

У 2019 будуть деякі складнощі у любовних стосунках. Нічого нового не очікується, можливо, вдасться відновити старий роман. При цьому є велика ймовірність, що минулі взаємини не вийде повернути і ви знову розлучитеся.

Найбільш сприятливий період – червень, вересень, жовтень. Про укладення шлюбу тут мова не йде, але є перспектива міцних стосунків на майбутнє.

Гороскоп для Риб

Успішний рік в усіх відношеннях, а особливо у любовній сфері. Намагайтеся більше подорожувати, велика ймовірність зустрічі з майбутнім чоловіком/дружиною за кордоном.

У цьому році ви зможете подивитися іншими очима на свою другу половинку. Але навіть якщо зважитеся розлучитися, на самоті не залишитеся. Ви у цьому році дуже популярні у протилежної статі. Використовуйте цей рік максимально для вирішення особистих питань, пізніше ви будете його згадувати, як переломний період.

Сприятливі місяці для романтичних стосунків, щасливих зустрічей і укладення шлюбного союзу – липень і жовтень.