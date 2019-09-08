8 вересня в Україні відзначають День танкіста. Факти ICTV зібрали найкращі привітання нашим захисникам.

День танкіста в Україні щорічно відзначається 8 вересня. Професійне свято засновано в серпні 1997 року указом президента на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України.

Танкові війська – головна ударна сила сухопутних військ української армії. Вони мають на озброєнні основні бойові танки та підрозділи підтримки. Танкові війська застосовуються переважно спільно з механізованими військами на головних напрямках і виконують завдання як в обороні, так і в настпі.

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Пропонуємо приєднатися до свята і привітати наших захисників:

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Бути танкістом – бути стійким. Бути танкістом – бути сміливим. Для танкіста головне завдання – Батьківщині служити віддано. З Днем танкіста!

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Танкістам ми бажаємо перемоги на усіх фронтах: на роботі, вдома та у мріях! Нехай ваша воля буде така ж сильна, як броня танка! З Днем танкіста!

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Танки бруду не бояться, а танкісти – тим більше. Ви – знахідка для Батьківщини! З Днем танкіста, наші захисники!

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Наші танкісти! Ми за вами, як за непробиваємою стіною. Бажаємо вам добра, любові та щастя у День танкіста!

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Українські танки бруду не бояться. Українські танкісти знають, як використовувати силу броні та пильне око. Ворог повз не пройде. З Днем танкіста!

До слова, Факти ICTV склали календар свят на 2019 рік – професійних і неофіційних.