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Факти / Lifestyle

День солідарності журналістів: найкращі фільми про розслідування та ЗМІ

З нагоди Міжнародного дня солідарності журналістів Факти ICTV підготували низку фільмів про журналістські розслідування та ЗМІ.

Журналіст

Справжній журналіст той, хто не дивлячись на цензуру і небезпеку, несе правду світу і дістає її навіть тоді, коли вона ретельно захована.

І якщо журналіст бореться за справедливість, маючи свої принципи і думку, тоді його дійсно можна назвати четвертою гілкою влади.

Ми підготували топ-12 фільмів про журналістів. Серед списку ви зможете знайти як комедії, так і фільми, засновані на реальних подіях або детективи.

Дівчина з татуюванням дракона

Викривальна публіцистика з ретельними розслідуваннями – це вищий пілотаж журналістики.

Саме такою роботою зайнятий Мікаель Блумквіст, співвласник журналу Міленіум. Одного разу, потрапивши в пастку об’єкта чергового свого розслідування, журналіст виявляється змушений тимчасово відійти від звичних справ і відправитися в фамільний маєток старого магната, що наймає Блумквиста провести розслідування одного дивного сімейної справи про зникнення юної дівчини.

Неоднозначний тандем Мікаеля і його дивної напарниці Лісбет Саландер показав, що журналістика, це не тільки “голова, що говорить” на екрані.

У центрі уваги

Дуже важкий, але вартий перегляду фільм. Не тільки для того, щоб подивитися в дії на розслідувальну журналістику, а й для того, щоб знати, які жахливі ситуації бувають у житті.

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про розслідування групою журналістів бостонської газети справи про серійні випадки педофілії і можливу причетність до цього місцевих священнослужителів.

Нічого, крім правди

Фільм залишає питання: А я б так зміг?

Це історія про журналістське розслідування, яке привело автора до в’язниці. Всі ж знають: журналіст ніколи не повинен розкривати своє джерело.

Джудіт не відступиться від професійних принципів і не видала інформатора.

Секретне досьє

Фільм варто подивитися всім журналістам. У Секретному досьє багато паралелей з сучасним світом, багато відсилань на актуальні події.

Такі питання, як “чи підставами ми цією публікацією хоч одного простого солдата?”, можливо, в іншому формулюванні повинен задавати собі кожен обізнаний журналіст.

Однак фільм зачіпає не стільки журналістську роботу і її аспекти, скільки тему морального вибору. Такий вибір доводиться робити в житті кожного з нас.

Стрінгер

Фільм показує, що колишніх журналістів не буває, адреналін репортерської роботи захоплює з головою і більше не відпускає, які б найрозумніші доводи такого “одержимому” ні приводили рідні та близькі.

Найбільш яскраво процес занурення в безодню екстрених репортажів, екстремальних зйомок і зубодробильних сюжетів в минулому році показав Ден Гілрой в трилері Стрінгер.

Головний герой стрічки, молодий чоловік на ім’я Луїс, в пошуках роботи натикається на можливість стати так званим “стрінгером”, позаштатним репортером телеканалу, здатним виявитися першим в епіцентрі відбуваються в місті подій.

Кругообіг можливостей, що відкриваються і незмінно ставить почуття небезпеки підривають мозок молодій людині – з лап такої журналістики не вирватись.

Життя чи щось типу того

Шикарна Анджеліна Джолі в ролі репортера, яка “спіймала зірку”. Але її запал трохи вщухає, коли під час чергового інтерв’ю провісник сказав, що вона помре через тиждень.

Головна героїня вирішує змінити не тільки свою долю, а й себе, як журналіста.

Диявол носить Prada

Усміхнена Енн Хетеуей грає журналіста “попелюшку” у світі моди.

Сьогодні багато дівчат мріють працювати в глянсовому виданні. Звичайно, порівнювати Нью-Йорк і Київ – моветон. Але помріяти ж можна?

Наш бренд Криза

Цей фільм не про журналістів, але він з категорії “must have” для кожного журналіста. Заснований на реальних подіях.

Політична драма розповідає про дівчину Джейн, яка вирішила пов’язати своє життя з політичними перегонами, допомагаючи кандидатам отримати пост президента.

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Фільм корисний, адже показує нам, що все не те, чим здається та розкриває карти політиків. Подивіться і, можливо, помітите паралель з деякими світовими та українськими політичними перегонами.

Цікаві думки, цитування та сарказм головної героїні звуть вас подивитися цей фільм.

Прислуга

Цей фільм змушує задуматися про расову нерівність і про те, що журналіст повинен братися за складні теми.

Випускниця університету мріє стати письменницею і перші проби пера робить у місцевій газеті. Помічаючи несправедливість у суспільстві, вона вирішує написати книгу від імені темношкірих жінок, які все життя працюють прислугою в “білих” будинках.

Подивіться, чи добилася чогось журналіст у світі несправедливості і удаваного нерівності.

Життя Девіда Гейла

Детективна драма про самопожертву заради перемоги над несправедливістю правосуддя. У головних ролях знялися Кевін Спейсі і Кейт Уінслет.

Журналістка Бетсі Блум приїжджає до в’язниці з метою протягом трьох останніх днів перед стратою взяти інтерв’ю у в’язня-смертника – колишнього професора Техаського університету Девіда Гейла.

В руках журналіста виявляється життя людини. Вона повинна розслідувати цю справу і дізнатися істину.

Зодіак

У фільмі Джейк Джилленхол і Роберт Дауні-Молодший виконали ролі співробітників газети Сан-Франциско Кроникл, які ведуть незалежне розслідування вбивств, скоєних таємничим серійним вбивцею, відомим у народі під кличкою Зодіак.

Саме штатний карикатурист газети Роберт Грейсміт, роль якого зіграв Джилленхол, розгадав шифр, яким користувався Зодіак у своїх листах, і тільки завдяки наполегливості цю людину практично безнадійна справа маніяка, що тероризує Сан-Франциско, постійно перебувало на очах поліції і місцевих жителів.

Доброго ранку

Фільм дозволяє заглянути за куліси телевізійного ранкового розважально-новинного шоу і дізнатися, як живуть ті, кого на екрані ми звикли бачити тільки у прекрасному настрої.

Виявляється, коли камера вимкнена, у студії зовсім не витають дружні жарти, не панує радість і доброзичливість. Співведучі ненавидять один одного, редактори зриваються на підлеглих, а продюсери не справляються зі звалилися на колектив каналу проблемами.

Все це – сюжетний вир комедії Доброго ранку.

До слова, Факти ICTV дізналися, чи зможуть роботи замінити журналістів у майбутньому.

Фото: Dreamstime

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