Мікрозелень – мабуть, найпростіше і найкорисніше, що можна виростити на підвіконні. Що це таке і що ще підійде для вашого городу на підвіконні – розбиралися Факти ICTV.

Чому варто вирощувати мікрозелень?

По-перше, мікрозелень – це проростки насіння, які вживають в їжу ще до того, як на них з’являться справжні листочки.

По-друге, проростки дуже смачні і корисні. Максимальна кількість вітамінів та інших корисних речовин міститься у мікрозелені саме у момент їх активного росту. Вміст вітаміну С, наприклад, у сходах пшениці перевищує його концентрацію у апельсиновому фреші.

По-третє, якщо хочете бути струнким, здоровим і надовго зберегти молодість – це незамінний продукт, який завжди під рукою.

І, по-четверте, це насіння доступне практично кожному. Його можна купити у спеціальному магазині, але доступніше всього на ринку – насіння люцерни, соняшнику різних сортів, вівса і пшениці продають на вагу.

Які рослини підходять для вирощування мікрозелені?

Брокколі

Кресс-салат

Базилік

Кінза

Редис

Люцерна

Діжонська гірчиця

Люцерна

Горох

Соняшник

Цибуля порей

Пшениця

Ячмінь

Овес

Буряк

Як виростити мікрозелень?

Крок 1

Все дуже просто. Знадобляться тільки спеціальні ємності для пророщування, але можна використовувати і звичайні лотки або тарілки, насіння та вода.

Крок 2

Замочите насіння обраної вами культури у воді на кілька годин. Достатньо взяти пластиковий стаканчик, помістити туди насіння і залити водою.

Крок 3

Візьмете нижню частину контейнера для пророщування зелені і наповніть його водою. Від поверхні води до країв ємності повинен залишатися вільний простір в 1 см.

Крок 4

Накриєте контейнер верхньою частиною – пластиковою сіткою, розділеною на кілька секцій. Контейнери, призначені для пророщування відразу кількох культур, можуть бути розділені на секції з різним діаметром отворів у сітці. Рівномірно розподілете насіння обраної культури по решітці.

Крок 5

Обприскайте насіння з пульверизатора, щоб додатково зволожити його, і поставте у тепле і світле місце.

Крок 6

Коли сіянці проростуть настільки, що їхні корінці застрягнуть у сітці, почніть споліскувати зелень під проточною водою. Робити це потрібно 2-3 рази в день. Після споліскування не забудьте знову наповнити контейнер водою, щоб коріння рослин діставало до вологи.

Крок 7

Зберіть урожай молодої зелені. Залежно від швидкості росту культури, мікрозелень готова до вживання на 5-10 день. Зазвичай паростки збирають, коли сіянці виростають до 4-7 см у висоту.

Як виростити помідори на підвіконні?

Якщо посадити насіння сорту Піноккіо наприкінці жовтня, то до кінця січня у вас будуть помідори черрі червоного кольору. Цей сорт томатів один із найкращих для вирощування на підвіконні.

Які сорти томатів підходять для вирощування у горщику?

F1 Балконний червоний

Балконі Елоу

Балконне диво

Перлина червона

Перлина жовта

Бонсай

F1 Бонсай мікро

Піноккіо.

Посів насіння помідорів

Перед посівом його на 20 хвилин замочують у перманганаті калію, а потім у розчині стимулятора росту на 10 годин – це підвищить схожість насіння.

Поміщають у миску, прикривають вологою тканиною. У теплому місці через 3 дні з’являться невеликі корінці. Їх потрібно посадити в ємність, наповнену грунтом для розсади. Насіння томату опускають на глибину 1 см, відстань між ним 3 см.

Ящики, накриті прозорим матеріалом, поміщають в тепле місце. Після появи перших сходів ставлять на підвіконня ближче до світла. Витримують нічну температуру на рівні +15 +17°С, денну – в районі +22 +25°С.

Головне – не допускати протягів, перезволоження грунту і поливу холодною водою, що сприяє розвитку хвороб рослин.

Пересадка розсади томатів у горщики

Перш за все, необхідно подбати про додаткове освітлення. Для цього розмістити на висоті 25 см від верхнього листя розсади люмінесцентну лампу. Її включають в похмуру погоду, а також для продовження світлового дня – вранці до світанку і ввечері після заходу сонця.

Коли сіянцям виповниться 3 тижні, їх підгодовують добривом для розсади, розвівши його водою за інструкцією. Для профілактики грибкових захворювань розсади можна обприскати її 50 г молока, розведеним в 500 мл води.

Після того, як почне формуватися третій справжній лист, рослини пікірують. Спочатку кожну садять в невеликий горщик діаметром 5 см. Якщо ви пересадите сіянці відразу у велику ємність, коренева система буде гірше розвиватися.

Через місяць з маленьких стаканчиків томати пересаджують у великі ємності. Для цього підходять горщики об’ємом 3-5 л. Можна наповнити родючим легким ґрунтом балконний ящик, пересадити томати в нього, витримуючи між ними відстань в 25-30 см.

Догляд, запилення, збір врожаю помідорів

У холодну пору року поливати потрібно нечасто, коли підсохне земля. Влітку це роблять раз на 2-3 дні.

Томати – теплолюбні рослини, тому їх потрібно розмістити на південному або східному вікні.

Оскільки в умовах квартири немає запилювачів, займіться цим процесом самостійно. Коли томати зацвітуть, злегка струшуйте вранці їх кисті. Можна на цій стадії обприскати їх спеціальними препаратами, які сприяють формуванню плодів.

Якщо на стеблах утворюються пасинки, відламує їх по мірі зростання.

Під час цвітіння і ще через 2 тижні підгодуйте помідори комплексним мінеральним добривом або золою, розвівши 1 ст. л у 500 мл води.

Коли почнеться дозрівання плодів, збирайте стиглі, щоб дати можливість ще зеленим краще рости і розвиватися.

Якщо помідори кислуваті – покладіть їх на 2-3 дні на сонячне підвіконня, і смак плодів покращиться.

Як виростити авокадо в горщику?

Цей екзотичний фрукт із дуже корисною м’якоттю реально виростити вдома. Особливих клопотів немає, але потрібне терпіння – плоди можуть з’явитися тільки через 3 роки.

Крок 1

Для початку необхідно придбати у магазині зрілий плід авокадо. Щоб перевірити його на стиглість, потрібно придавити плід долонями з двох сторін, а потім відпустити. Дозрілий плід відновить свою структуру.

Крок 2

Авокадо необхідно очистити від шкірки, дістати кісточку і посадити в той же день. Зазвичай схожість кісточки 100%. Посадити кісточку можна трьома способами:

1. Неочищену кісточку (у коричневій шкірці) можна посадити відразу в грунт, залишаючи третину зверху. Тупий кінець обов’язково повинен знаходитися в грунті. Поливати необхідно раз на тиждень.

2. Неочищену кісточку можна проткнути у трьох місцях зубочистками на 3 мм углиб і таким чином підвісити її над склянкою з водою. Нижня частина повинна бути в воді, а місця проколів не повинні бути занурені у воду.

3. Очищену кісточку авокадо треба помістити в воду, залишивши третину зверху. На проростання піде від 3-х тижнів до 3-х місяців.

Крок 3

Якщо кісточка тріснула – значить потрібно посадити її в землю, використовуючи для початку невеликий горщик. Підійде земля для кімнатних квітів або з вашої дачі. Потрібен також хороший дренаж. Кісточку закопуємо на половину, тупим кінцем вниз. Поливати помірно, щоб грунт просто не пересихав. Через 1-2 тижні з’явиться червоний паросток і почнеться його бурхливий ріст – близько 1 см за добу.

Крок 4

Поставити горщик із авокадо у світле місце, але без прямих сонячних променів, і регулярно обприскувати листя водою. За 3 місяці дерево виростає до 50 см у висоту.

Крок 5

Щоб виростити авокадо великих розмірів, необхідно приблизно раз на рік пересаджувати дерево у новий горщик і новий грунт. В процесі вирощування авокадо в домашніх умовах може скинути листя, але це не означає загибель дерева. Продовжуйте за ним доглядати, і нова зелень не змусить себе довго чекати.

Крок 6

Починаючи з третього року життя, на дереві можуть з’явитися жовто-зелені квіточки. Щоб дерево почало плодоносити, бажано мати дві і більше рослини авокадо. Це потрібно для перехресного запилення дерев. Тоді авокадо почне плодоносити вже на третьому році.

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Раніше Факти ICTV розповідали про кімнатні рослини, які не потребують особливого догляду.

Фото: dreamstime, botanichka.ru, 7dach.ru, formatik.com.ua, microzelen.ru, samiysok.com.