Яким буде 9 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні потрібна міра у всьому — не сидіти пасивно, а діяти, але без перенапруги.

Відповідний час розібратися в своїх справах, привести в порядок те, чим хочеться займатися і що вимагає вашої уваги. Добре продумати плани на майбутнє.

Сьогодні краще віддати перевагу справам, в яких хочеться просування — і в меншій мірі приділити уваги справам з розряду “треба”.

Небажано здійснювати великі покупки. Справи, пов’язані з автомобілями і транспортними засобами, не дадуть очікуваного результату – тут краще приймати все як є і нічого не планувати в цій сфері.

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Відносини можуть бути ускладнені, є ймовірність пред’явлення необгрунтованих претензій і спілкування на емоційному рівні. Бажано грубість і агресію не допускати, особливо з близькими.

Якщо завдання вимагають швидких результатів чи потрібно кудись з’їздити, то це краще відкласти — є ймовірність, що процес затягнеться.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати або давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.