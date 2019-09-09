Гороскоп на тиждень з 9 до 15 вересня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 9 до 15 вересня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Інтенсивна енергія в нинішніх обставинах дає шанс домогтися впливовішого положення. Можливий успіх у дослідженнях і розслідуваннях, реконструкції, переробці, аналізі фінансового стану та інвестиціях. Ви отримаєте відповіді, які шукаєте, за допомогою інтенсивної енергії, що вас оточує. Ви маєте все необхідне, але не варто сприймати це як належне.

Гороскоп для Тельців

Виникає бажання спілкуватися з партнерами, союзниками і колегами. Вмієте привернути до себе навколишніх, особливо людей протилежної статі. Успішними виявляються зв’язки з громадськістю, суперечки, переговори, консультації та вирішення юридичних питань. Ви зумієте вчасно і влучно сказати потрібні слова, що дозволить отримати максимальний матеріальний зиск.

Гороскоп для Близнюків

Гармонізація розумової діяльності, отримання потрібної інформації. Вашими вчинками рухає кохання, високі почуття, прагнення до краси. Благородство, м’якість, поступливість, прийняття життя таким, яким воно є, дає можливість налагодити стосунки, мирно вирішити проблеми, створити атмосферу добра та довіри. Вас оточують приємні люди, маєте можливість займатися улюбленою справою, хобі.

Гороскоп для Раків

Багато відповідальних справ, важливих рішень, зустрічей, на які не можна спізнюватися. У вас з’явиться шанс відчути себе вимогливим батьком чи матір’ю, проявити деяку жорсткість у вихованні дітей. Ваш повсякденний обов’язок – вирішувати особливо складні питання. Може виникнути необхідність довготривалого планування, формування досить віддалених цілей та етапів їх досягнення.

Гороскоп для Левів

Посилюється потяг до матеріальних цінностей. Хороший період для виконавців і підлеглих. Ще не час проявляти лідерські якості та заявляти про себе. Зараз ви розважливі та самокритичні. Підвищуються працездатність та відповідальність. Виникають ситуації, в яких ви змушені ретельніше дотримуватися встановлених правил, виконувати інструкції та розпорядження.

Гороскоп для Дів

З’являються додаткові обов’язки. Може виникнути необхідність зайнятися пошуком роботи. Ви шукайте конкретну інформацію, часом втрачаючи час на її перевірку, навіть незважаючи на те, що надходить вона з перевірених джерел. Стаєте занадто упередженими, дратуючи навколишніх. Думки зайняті роботою або здоров’ям, розмови також крутяться навколо цих тем. Сприятливі ділові поїздки або відвідування оздоровчих місць – санаторії, спа, масаж.

Гороскоп для Терезів

Вам прагнете до ідеалу у всіх сферах, зокрема хочете знайти такого партнера, а у крайньому разі – переробити вже того, хто вже існує. Критика стосовно близьких, постійне бажання порівнювати з іншими, невдоволення навколишнім світом негативно впливає на стосунки з людьми, фінансові справи і зовнішність. Цей період відмінно підходить для наведення ладу в фінансах і домашньому господарстві. Можна зайнятися удосконаленням домашньої обстановки і робочого місця.

Гороскоп для Скорпіонів

Хороший період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів, колег. Можливо, колектив або керівництво покладе на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете піднятися кар’єрними сходами, отримати премію, нагороду або хоча б просто похвалу.

Гороскоп для Стрільців

Прагнення нав’язати свою волю, думку та інтереси може призвести до конфліктів з керівництвом, а партнери і колеги просто не зрозуміють вас. Через ризиковані рішення, можна дійти до втрати довіри у навколишніх. Перенапруження та бурхливі емоційні прояви ведуть до фізичного та емоційного виснаження. Особливо обережними повинні бути люди зі слабким серцем і розладами мозкового кровообігу.

Гороскоп для Козерогів

Знижується ваш емоційний тонус, загострюється почуття честі, обов’язку, відповідальності, самодисципліни, увага направлена на матеріальний бік справи. Можливість підтримати свій престиж і честь, зберегти бездоганну репутацію. Період несприятливий для будь-яких починань, крім справ, розрахованих на тривалу перспективу. Можете влаштуватися на роботу за довгостроковим контрактом або взяти участь у перших кроках серйозного наукового дослідження чи проекту.

Гороскоп для Водоліїв

Можуть бути різні сюрпризи, зокрема неприємні. Зараз все відбувається різко та несподівано, зокрема зміна планів. Але не варто падати духом – неочікувана удача та раптові відкриття, настільки ж імовірні, як і мінливості долі. Зараз саме час продумувати нові проекти і починати роботу на перспективу. Цей період сприяє всьому новому. Навколишнім може здатися, що деякі ваші задуми нагадують мрії або фантастичні сценарії.

Гороскоп для Риб

Не найпростіші дні, а якщо до того ж ви не звикли акліматизовуватися, вам дійсно буде не дуже комфортно. Зараз набагато легше пристосовуватися до ситуації, ніж що–небудь змінювати. Це позначається на всіх сферах життя, зокрема фінансовій: активність знижується, з’являється бажання перекласти вирішення важливих питань на когось. Час сприятливий для погашення боргів у всіх сенсах. Ті, на кого ви робите ставку, можуть спеціально чи мимоволі вас підвести.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.