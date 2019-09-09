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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 9 вересня

9 вересня іменини святкують: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан та Анфіса. Про народні прикмети на 9 вересня – читайте в матеріалі.

именины 9 сентября

9 вересня День ангела відзначають Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло та Степан.

Також в цей день іменини святкують Анфіса.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 9 вересня

  • Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде м’якою.
  • Якщо прогримів грім, тоді тепло протримається ще довго.
  • Багато жолудів на дубі – до суворої зими.
  • Сьогодні краще не позичати гроші, тому що їх повернуть нескоро.
  • В цей день не можна свататися – до невдалого результату справи.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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