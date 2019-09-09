9 вересня іменини святкують: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан та Анфіса. Про народні прикмети на 9 вересня – читайте в матеріалі.
9 вересня День ангела відзначають Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло та Степан.
Також в цей день іменини святкують Анфіса.
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Народні прикмети на 9 вересня
- Якщо на горобині ягід залишилося багато, то зима буде м’якою.
- Якщо прогримів грім, тоді тепло протримається ще довго.
- Багато жолудів на дубі – до суворої зими.
- Сьогодні краще не позичати гроші, тому що їх повернуть нескоро.
- В цей день не можна свататися – до невдалого результату справи.
Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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