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Apple показала фото Києва на презентації нового iPad

Фотографія Києва з’явилася під час презентації нового iPad компанії Apple 10 вересня.

Apple показала фото Києва на презентації нового iPad

Знімок з вулиць Києва засвітився під час презентації Apple у Каліфорнії 10 вересня.

На великому екрані у Театрі імені Стіва Джобса з’явилося зображення одного з київських житлових комплексів, що розташований на лівому березі столиці.

Читайте: Три iPhone, iPad, годинник і сервіси: що Apple показала у вересні

Зазначимо, що знімок Києва обрали для представлення нового iPad сьомого покоління.

До слова, раніше Apple зняла у Києві рекламу бездротових навушників AirPods.

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