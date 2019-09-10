Нові флагмани Apple iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max отримають потрійну камеру і вийдуть у чотирьох кольорах.

На щорічній презентації Apple презентували нові флагмани компанії iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

Головний акцент компанія зробила на камеру. Основна лінійка вперше отримала потрійну камеру.

Камера iPhone 11 Pro складається з 12-мегапіксельного сенсора з діафрагмою f/1,9. 12-мегапіксельного фотосенсора з діафрагмою f/2.0 та надширококутного з f/2.4 і підтримкою запису зі швидкістю 120 к/с.

Камера в iPhone 11 Pro дозволяє у реальному часі перемикати активний об’єктив. Найголовніше, в iPhone 11 Pro тепер використовується 4-кратний оптичний зум.

У iPhone 11 Pro буде функція зйомки у темряві – Deep Fusion.















Apple представила iPhone 11 Pro з потрійною камерою / 4 фотографии

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iPhone 11 Pro і Pro Max вийдуть у чотирьох кольорах, серед яких один новий – зелений.

iPhone Pro працюватиме на 4 години довше, ніж iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 годин.

У комплекті з iPhone 11 Pro і 11 Pro Max буде швидка зарядка на 18 Ватт.

В iPhone 11 Pro звук буде об’ємнішим – додано технологію Dolby Atmos.

Ціна iPhone 11 Pro і 11 Pro Max

Вартість iPhone 11 Pro складе $999, а версія Max – буде на 100 доларів дорожчою. Старт продажів – з 20 вересня. Дата старту продажів флагманів в Україні поки невідома.

Нагадаємо, у Каліфорнії 10 вересня пройшла щорічна презентація Apple.