Яким буде 2019 рік у фінансовому плані і хто з знаків зодіаку розбагатіє – в ексклюзивному гороскопі на Фактах ICTV.

Фінансовий гороскоп на 2019 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів



Сприятливий рік для грошових операцій, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій. Активізується творча сила, завдяки чому ви досягнете визнання і отримаєте заохочення у вигляді грошей.

Рік Кабана принесе вам професійний або діловий підйом, зірки ляжуть так, що ви можете отримати нову посаду. Рік розвитку та розширення у фінансових і професійних справах. Ви отримаєте підтримку співробітників і компаньйонів, вдячність керівництва, високопоставлених осіб. Зростає ваш авторитет, можете розраховувати на підвищення і увагу до вас як до працівника, а також на грошові премії.

Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, що у майбутньому дасть можливість поліпшити рівень фінансового комфорту. Ваша участь в суспільному житті у подальшому зіграє вам на руку і принесе матеріальні результати. Приділіть увагу і благодійності.

Хороший рік для відряджень, відповідальних виступів, переговорів. Використовуйте їх також для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів, залагодження юридичних формальностей, для відкриття нових підприємств або реорганізації старих. Особливо добре ділові і комерційні контакти з іноземними громадянами і фірмами.

Однак уникайте перевитрати бюджету: схильність до великих витрат зростає. Перед вами відкриваються нові перспективи. Можете претендувати на фінансову допомогу і навіть на подарунки.

Гороскоп для Тельців

Рік досягнень, формування професійного іміджу і престижу у роботі. Відбувається значне оновлення і структурування особистих якостей, що дає можливість динамічного розвитку себе, а це у свою чергу підвищує шанси на пристойний заробіток.

Будуть ресурси і кошти для досягнення поточних цілей в плані придбань. І що найприємніше – вам не знадобиться наполегливо працювати, щоб завоювати успіх і прихильність оточуючих. Але, крім засобів і можливостей, ви повинні мати стимул, бути готовим до несподіваних поворотів і реорганізацій, щоб скористатися сприятливими можливостями.

У цілому обставини складаються вдало, не буде необхідності знизити рівень своїх запитів. Ви можете отримати досить помітний прибуток, можливість розпоряджатися великими сумами, якщо будете сміливіше, підвищите свій рівень володіння комп’ютером, почнете застосовувати нові підходи, більше працювати не з готівкою, а використовувати можливості електронних платіжних систем, цифрові технології та електронні гроші.

Гороскоп для Близнюків

Рік Жовтої Земляної Свині може принести збитки, тому слід бути більш обачним і не починати ніякої нової підприємницької діяльності. Можливо обкладання податками, збитки через втрату партнера або тісно пов’язаного зі справою людини. Не слід укладати жодних угод або здійснювати покупку або продаж у великих розмірах. Вам може бути запропонована угода, що вразить вас своїм розмахом, але згодом ви через це понесете збитки.

Можуть виникнути складнощі з кредитами, можливі конфлікти у юридичних питаннях і з владою. Переговори не дадуть бажаного результату, можуть з’явитися ускладнення у банківських справах, тому у цей період не рекомендується вести справи з інститутами, які займаються грошовими оборотами.

Складний період, але це вам допоможе навчитися виходити з безвихідних ситуацій, знаходити ресурси при мінімальних умовах. Уникайте оптимістичної оцінки стану своїх справ, а також зайвих витрат і позапланових покупок.

Особливо несприятливо протікають ваші справи за кордоном. Утримайтеся від нових контактів з іноземними або далекими партнерами, відкладіть поїздки і відрядження. Ваші дії можуть привести до втрати добрих відносин зі співробітниками і начальством і відвернути від вас покровителів і наставників.

Гороскоп для Раків

Фінансовий успіх цього року залежить здебільшого не від вас, а від обставин. Вашим задаткам лідера, бажанням матеріального благополуччя буде кинутий виклик з боку тих, хто старше вас або займає більш високе положення. Вам доведеться зіткнутися з питаннями розподілу прибутку, володіння спільними ресурсами, з питаннями оподаткування, кредитів, повернення боргів, а також, ймовірно, спадщини або аліментів. Якщо і не зазнаєте поразки, то половину доведеться віддати зацікавленій стороні.

Будьте обережні у громадських місцях, інакше велика ймовірність крадіжок та втрат, не вступайте у зіткнення з законом.

Життєвої сили і сили волі буде не вистачати. Якщо ви порушите правила або спробуєте домогтися свого за будь-яку ціну, ви втратите щось більш цінне.

Гороскоп для Левів

Хороший рік у фінансовому плані. Збіг обставин принесе вам повагу, визнання і успіх. Ваші амбіції і цілі стануть ширшими, у вас з’явиться відмінний шанс досягти успіху в їх досягненні.

Якщо ви хочете зайняти керівну посаду, прийшов час сміливо йти до поставленої мети. Багато що залежить від вашої репутації і від ваших відносин з оточуючими. Але як і при будь-яких вдалих обставинах існує небезпека неправильно розпорядитися ними. Можливо, вас переповнить відчуття впевненості у тому, що все йде, як треба. У результаті ви ризикуєте втратити можливості.

На перший погляд вам може здаватися, що вам не пощастило, але через якийсь час, ви зрозумієте і будете раді тому, що все склалося саме таким чином.

Гороскоп для Дів

У вас з’явиться прагнення розширити свій вплив, як на роботі, так і у ділових контактах. Ви не будете у режимі жорсткої економії, але перш ніж зробити велику покупку, подумайте, чи варто вона цих витрат.

Матеріальні успіхи у цей час досягаються завдяки витримці і наполегливій праці. Вас не повинні зупиняти перешкоди на шляху, які вам створює покровитель 2019 року.

Якщо ви не будете витрачати свою енергію на непотрібні справи і незначні події, то 2019 рік стане фінансово успішним для вас. Пам’ятайте – гроші люблять сміливих!

Гороскоп для Терезів

2019 рік надасть вам можливість розширити діапазон свого особистого впливу, побачити додаткові джерела доходу і дасть можливість пишатися собою. З’явиться шанс збільшити свій прибуток, а докладені зусилля приведуть вас до успіху.

Без коливань захищайте свої переконання і принципи. Сфера впливу сильно розшириться, нові підприємницькі заходу отримають новий розвиток, професійний або діловий підйом станеться набагато легше, ніж в інші періоди.

Сприятливий рік для грошових оборотів, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій. Сміливо займайтеся лекторською, видавничою діяльністю, проведіть рекламну кампанію. Укладайте угоди, підписуйте контракти, оформляйте важливі документи. Намітьте важливі виступи, відрядження. Сприятливі зв’язки з іноземцями, вкладення в іноземний бізнес.

Активізується ваша творча сила, ви досягнете визнання і отримаєте заохочення. З’являється велика можливість творчого, професійного самовираження. Але не слід очікувати, що успіх до вас прийде без вашої участі. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід. Добре, якщо ви підтримуєте ідеї благодійності.

Гороскоп для Скорпіонів

Значних змін не відбудеться, але у вас з’явиться можливість відновити те, що було втрачено або почати все заново. У вас буде шанс продемонструвати задатки лідера, а це вже приведе до особистого успіху і фінансового благополуччя.

Питання оподаткування, страхування, спадщини, вкладання спільного капіталу, акціонування, розподілу прибутку не дадуть вам можливості отримати значний прибуток.

Варто прислухатися до порад досвідчених і авторитетних людей, це допоможе вам просунуться по кар’єрних сходах і поліпшити якість життя.

Прекрасний період для наукових досліджень, для прогресивних технологічних або методологічних оновлень на виробництві та у бізнесі. Підприємливість і інтуїтивне розуміння необхідності змін приведуть вас до фінансового успіху.

Гарний час для початку проектів.

Гороскоп для Стрільців

Цього року вас супроводжує везіння, ви будете отримувати стільки, скільки у змозі прийняти. Ви можете зробити більше, ніж зазвичай.

Настає дуже значимий період у житті: на вас чекає успіх і творчий зліт. Щедрість і невичерпний оптимізм вам допомагає. Громадська діяльність приносить реальну користь. Ви досягаєте кульмінації того, до чого почали прагнути кілька років тому. Це період підвищеної активності, самоствердження, самореалізації.

Вам належить перейти на більш високий рівень особистого розвитку і щастя. Але не пропустіть цей момент, адже це може стати спуском вниз.

Гороскоп для Козерогів

Рік без особливих змін, досить спокійний і стабільний. Це період набуття зрілості і мудрості, але не фінансового розквіту. Зараз потрібно виправити помилки минулого і рушити далі.

Ви будете відчувати зростаючу потребу у визнанні ваших талантів, здібностей і найголовніше ваших зусиль і досягнень. Ви будете налаштовані дратівливо і вороже по відношенню до тих, хто перешкоджає вираженню вашої індивідуальності і фінансовому та особистісному зростанню.

Можливі великі зміни на професійній ниві або у бізнесі, у майбутньому це дасть можливість вирішити важливі матеріальні і фінансові питання. З точки зору фінансів актуалізуються питання оподаткування, страхування, спадщини або розподілу прибутку і вкладання спільного капіталу.

Гороскоп для Водоліїв

Обставини можуть випробувати вашу силу волі і рішучість. Однією з перешкод стане неможливість управляти ситуаціями або контролювати їх. Виникають хаос і постійні виклики, але вони не свідчать про те, що вам необхідно змінити нинішній курс або залишити спроби домогтися своїх цілей.

Загалом, зберегти своє керівне становище або статус буде непросто. Однак ви можете і повинні бути готові до боротьби за свої принципи і рішення. Буде присутнє відчуття того, що перебуваєте на правильному шляху, робота буде йти від щирого серця, ви з радістю братиметься за виконання своїх обов’язків.

Тоді у вас з’являться нові можливості зайнятися самореалізацією і почати накопичувати ресурси. Ви можете отримати у цей час безцінну інформацію, яка стане у нагоді вам у майбутньому. Ви відчуєте себе впевненіше, більш оптимістично і отримаєте бажану грошову винагороду.

Гороскоп для Риб

Доводиться багато працювати, щоб відчувати себе матеріально захищеними. Успіх у громадській роботі і популярність можуть запаморочити вам голову. Ви можете стати недбалими у фінансових питаннях, підірвати свою кредитоспроможність.

Стриманість і знайомство з впливовими людьми обіцяють принести прибуток. Ви виграєте завдяки протекції, якщо готові використовувати її. Уникайте надмірного честолюбства і прагнення до влади.

Використовуйте сприятливі можливості не для того, щоб підвищити свій престиж або досягти слави, а щоб закласти фундамент, на якому зможете побудувати міцне майбутнє. Проханнями про підвищення заробітної плати ви мало чого доб’єтеся.

Але є і позитивний момент – нові починання супроводжує удача. Успішно складаються довгострокові плани у бізнесі. Це буде гарний час для придбання постійного житла.