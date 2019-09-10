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Календар свят на вересень 2019

Які свята будуть у вересні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на вересень 2019

У вересні 2019 року в Україні немає державних свят, але є кілька релігійних та професійних дат.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Свята у вересні:

1 вересня – День знань.
5 вересня – День благодійності.
8 вересня – іменини Наталії.
9 вересня – День дизайнера-графіка.
9 вересня – Міжнародний день краси.
11 вересня – Усікновення голови Іоана Предтечі.
14 вересня – День українського кіно (друга субота вересня).
15 вересня – День народження Google.
15 вересня – День працівника лісу (третя неділя вересня).
19 вересня – День народження смайлика.
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста).
27 вересня – Воздвиження Чесного Хреста.
27 вересня – День вихователя.
27 вересня – Всесвітній день туризму.
29 вересня – іменини Людмили.
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.
30 вересня – День перекладача.
30 вересня – іменини Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Календар усіх свят на вересень 2019

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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