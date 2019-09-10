У всіх регіонах України очікує хмарна погода з проясненнями.
В Україні у вівторок, 10 вересня, без опадів, вітер південно–східний – до 5-10 м/с. Погода буде хмарною з проясненнями.
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Температура повітря в Україні вночі 11-15°С, а вдень 24-28°С.
У Києві сьогодні сухо, вдень від 26-28°С вище нуля.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.
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