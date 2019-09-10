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Представлено новий годинник Apple Watch Series 5

Компанія Apple представила новий годинник Apple Watch Series 5 з оновленим програмним забезпеченням.

Представлено новий годинник Apple Watch Series 5

На щорічній презентації Apple показала оновлені Apple Watch Series 5. Зокрема, вони отримали зміни в програмному забезпеченні, але не змінилися у дизайні.

Apple Watch вийдуть у керамічному, титановому, сталевому та алюмінієвому корпусі за ціною 399 доларів з 20 вересня.

Найдоступніша модель у простому корпусі буде доступною за ціною 199 доларів.

На презентації продемонстрували функцію Always On Display. Тепер циферблат годинника буде видно завжди, а не тільки коли користувач піднімає руку.

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Нагадаємо, у Каліфорнії 10 вересня відбувається щорічна презентація Apple.

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