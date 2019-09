На щорічній презентації Apple показала оновлені Apple Watch Series 5. Зокрема, вони отримали зміни в програмному забезпеченні, але не змінилися у дизайні.

Apple Watch вийдуть у керамічному, титановому, сталевому та алюмінієвому корпусі за ціною 399 доларів з 20 вересня.

Найдоступніша модель у простому корпусі буде доступною за ціною 199 доларів.

На презентації продемонстрували функцію Always On Display. Тепер циферблат годинника буде видно завжди, а не тільки коли користувач піднімає руку.

Apple Watch Series 5 has ALWAYS ON DISPLAY!!!

My dream has come true. pic.twitter.com/j17gFNVQiN

— Rene Ritchie (@reneritchie) September 10, 2019