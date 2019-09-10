Перед тим як збирати валізу, потрібно продумати, які речі потрібно обов’язково взяти із собою у відпустку. Факти ICTV склали список необхідних речей, які знадобляться у подорожі.
Збори у подорож часто перетворюються на хаос і в результаті або ви щось забудете, або покладете занадто багато речей і валіза стане неймовірно важкою. Для того, аби такого не сталося збиранню валізи варто приділити хоча б кілька годин свого вільного часу.
Поставте собі кілька питань перш, ніж зібрати багаж:
- На скільки днів ви відправляєтеся у подорож і скільки з них проведете в дорозі?
- Яка мета вашої подорожі?
- Чи братимете ви участь в якихось заходах?
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Також варто добре проаналізувати місце, де ви будете зупинятися і перелік їх безкоштовних і платних послуг. Не забудьте подивитися прогноз погоди.
Виходячи з цих пунктів, можна починати пакувати багаж.
Лайфхак:
Намалюйте таблицю, щось типу щоденника, що ви одягнете в той чи інший день. Це допоможе вам систематизувати ваш гардероб і нічого не забути.
Краще подорожувати з мінімальною кількістю сумок і валіз. Ідеальна формула це: рюкзак (або дорожня сумка) + невелика валіза. Усі цінні речі та документи повинні бути у рюкзаку. У випадки надзвичайної ситуації ви зможете кинути важку валізу, не боячись втратити щось важливе.
Також залиште трохи вільного місця у валізі для покупок у подорожі.
Обов’язковий набір у сумку (рюкзак):
- паспорт, закордонний паспорт та інші документ (водійське посвідчення, студентський)
- готівка або банківська картка
- квитки і страховка
- зарядний пристрій для телефону (комп’ютера)
- паперові хустинки
- вологі серветки
- антибактеріальна рідина для рук
Валіза:
- нижня білизна на кожен день
- сорочки, кофти, сукні: дорівнює кількості днів відпустки мінус один день (у день прильоту і відльоту можна одягти одне й те саме).
- штанів і джинсів потрібно брати в два рази менше
- пляжний одяг і сумка
- тепла кофтинка, кардиган або вітровка
- комплект одягу на урочистий захід
- дві пари зручного взуття (в одній з них можете бути в дорозі): сандалі, кросівки і в’єтнамки
- одна пара вихідного взуття
- шкарпетки, мінімум дві пари
- купальник або плавки
- аксесуари краще не брати: у дорогу візьміть рюкзак, а з собою сумочку, яка підійде під весь одяг
- головний убір
- аптечка
Косметика і засоби гігієни:
- гель, шампунь, зубна паста та щітка
- крем або лосьйон для і після засмаги
- необхідні креми
- манікюрний набір
- мочалка
- рушники для пляжу 2 шт.
- декоративна косметика (мінімальний набір)
- парфуми (краще взяти один флакон)
- дезодорант
- чоловікам засоби до та після гоління
До слова, раніше Факти ICTV писали, як подорожувати одному та не з’їхати з глузду.