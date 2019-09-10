PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що взяти із собою у відпустку: список речей

Перед тим як збирати валізу, потрібно продумати, які речі потрібно обов’язково взяти із собою у відпустку. Факти ICTV склали список необхідних речей, які знадобляться у подорожі.

Що взяти із собою у відпустку: список речей

Збори у подорож часто перетворюються на хаос і в результаті або ви щось забудете, або покладете занадто багато речей і валіза стане неймовірно важкою. Для того, аби такого не сталося збиранню валізи варто приділити хоча б кілька годин свого вільного часу.

Поставте собі кілька питань перш, ніж зібрати багаж:

  1. На скільки днів ви відправляєтеся у подорож і скільки з них проведете в дорозі?
  2. Яка мета вашої подорожі?
  3. Чи братимете ви участь в якихось заходах?

Читайте: Куди поїхати у відпустку: 4 країни для українців

Також варто добре проаналізувати місце, де ви будете зупинятися і перелік їх безкоштовних і платних послуг. Не забудьте подивитися прогноз погоди.

Виходячи з цих пунктів, можна починати пакувати багаж.

Лайфхак:

Намалюйте таблицю, щось типу щоденника, що ви одягнете в той чи інший день. Це допоможе вам систематизувати ваш гардероб і нічого не забути.

Краще подорожувати з мінімальною кількістю сумок і валіз. Ідеальна формула це: рюкзак (або дорожня сумка) + невелика валіза. Усі цінні речі та документи повинні бути у рюкзаку. У випадки надзвичайної ситуації ви зможете кинути важку валізу, не боячись втратити щось важливе.

Також залиште трохи вільного місця у валізі для покупок у подорожі.

Обов’язковий набір у сумку (рюкзак):

  • паспорт, закордонний паспорт та інші документ (водійське посвідчення, студентський)
  • готівка або банківська картка
  • квитки і страховка
  • зарядний пристрій для телефону (комп’ютера)
  • паперові хустинки
  • вологі серветки
  • антибактеріальна рідина для рук

Валіза:

  • нижня білизна на кожен день
  • сорочки, кофти, сукні: дорівнює кількості днів відпустки мінус один день (у день прильоту і відльоту можна одягти одне й те саме).
  • штанів і джинсів потрібно брати в два рази менше
  • пляжний одяг і сумка
  • тепла кофтинка, кардиган або вітровка
  • комплект одягу на урочистий захід
  • дві пари зручного взуття (в одній з них можете бути в дорозі): сандалі, кросівки і в’єтнамки
  • одна пара вихідного взуття
  • шкарпетки, мінімум дві пари
  • купальник або плавки
  • аксесуари краще не брати: у  дорогу візьміть рюкзак, а з собою сумочку, яка підійде під весь одяг
  • головний убір
  • аптечка

Косметика і засоби гігієни:

  • гель, шампунь, зубна паста та щітка
  • крем або лосьйон для і після засмаги
  • необхідні креми
  • манікюрний набір
  • мочалка
  • рушники для пляжу 2 шт.
  • декоративна косметика (мінімальний набір)
  • парфуми (краще взяти один флакон)
  • дезодорант
  • чоловікам засоби до та після гоління

До слова, раніше Факти ICTV писали, як подорожувати одному та не з’їхати з глузду.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка