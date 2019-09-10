Стали відомі ціни iPhone 11, iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max.

Напередодні презентації новинок від Apple у мережу потрапили знімки з цінами iPhone.

Так, вартість базового iPhone 11 з 64, 128 і 256 ГБ пам’яті складе $750, $800 і $900 відповідно.

iPhone 11 Pro також поставлятиметься у трьох версіях – з 128, 256 і 512 ГБ пам’яті. За першу доведеться викласти $1000, за другу – $1100, за третю – $1200.

iPhone 11 Pro Max буде доступний у тих самих трьох варіантах пам’яті, що і iPhone 11 Pro. Ціни, відповідно, складуть $1100, $1200 і $1300.

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Були також розсекречені характеристики нових iPhone. Оновлені моделі збережуть розміри лінійки 2018 року. iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max отримають OLED-дисплеї діагоналлю 5,8 і 6,5 дюйма, а молодший iPhone 11 – дисплей IPS діагоналлю 6,1 дюйма.

Базовий iPhone 11 буде з подвійною камерою, а iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max – з потрійною. Всі пристрої функціонуватимуть на чіпі Apple A13.

До речі, презентація Apple відбудеться 10 вересня 2019 року. Факти ICTV писали, де дивитися презентацію Apple.

Джерело: ITC.ua