У 2019 році на вересневій презентації компанія Apple представила нові iPhone, новий iPad та новий годинник Apple Watch.
У Каліфорнії у Театрі імені Стіва Джобса на щорічній презентації компанія Apple представила свої новинки – три нових смартфони, планшет і розумний годинник.
iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
Головною сенсацією став флагман iPhone 11 Pro і його велика версія iPhone 11 Pro Max.
Топові смартфони компанії вийдуть у чотирьох кольорах, серед яких один новий – зелений.
Любителів “яблучної” продукції має порадувати, що iPhone Pro працюватиме на 4 години довше, ніж iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 годин.
Більше про характеристики й ціну iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max читайте у матеріалі.
iPhone 11
Крім флагманських смартфонів Apple представила наступника XR – iPhone 11. Апарат отримав вдосконалену подвійну камеру.
Новий iPhone 11 представлено у шести кольорах: чорному, білому, сірому, жовтому, червоному, салатовому.
Смартфон працюватиме на годину довше, ніж iPhone XR.
Більше про характеристики й ціну iPhone 11 читайте у матеріалі.
Apple Watch Series 5
Компанія Apple представила новий годинник Apple Watch Series 5 з оновленим програмним забезпеченням.
Apple Watch вийдуть у керамічному, титановому, сталевому та алюмінієвому корпусі за ціною $399.
Найдоступніша модель у простому корпусі буде доступна за ціною $199.
Більше про характеристики нових Apple Watch Series 5 читайте у матеріалі.
iPad сьомого покоління
Apple представила сьоме покоління iPad з дисплеєм розміром 10,2 дюйма.
Новий iPad на 100% складається з переробленого алюмінію.
iPad 7-го покоління коштуватиме у США від $329. Продажі розпочнуться 30 вересня.
Читайте: Презентація Apple 2019 (ОНЛАЙН)
Apple TV+
На заході також була оголошена дата офіційного запуску онлайн-кінотеатру Apple TV+.
Сервіс пропонує перегляд доступних фільмів і серіалів на умовах передплати.
У компанії заявили, що Apple TV+ буде офіційно запущено з 1 листопада. За доступ до сервісу досить буде заплатити усього $4,99 на місяць.
Apple Arcade
Apple показала новий ігровий сервіс Apple Arcade. Вартість передплати на нього складе всього $4.99. При цьому перший місяць сервісу залишається безкоштовним.
Під час презентації сервісу були показані три ексклюзивних гри для Arcade – Frogger від Konami, Shinsekai Into The Depths від Capcom і Sayonara Wild Hearts від Annapurna Interactive.
Нагадаємо, Apple зареєструвала у базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.