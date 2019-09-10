У 2019 році на вересневій презентації компанія Apple представила нові iPhone, новий iPad та новий годинник Apple Watch.

У Каліфорнії у Театрі імені Стіва Джобса на щорічній презентації компанія Apple представила свої новинки – три нових смартфони, планшет і розумний годинник.

iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

Головною сенсацією став флагман iPhone 11 Pro і його велика версія iPhone 11 Pro Max.

Топові смартфони компанії вийдуть у чотирьох кольорах, серед яких один новий – зелений.

Любителів “яблучної” продукції має порадувати, що iPhone Pro працюватиме на 4 години довше, ніж iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max – на 5 годин.

Більше про характеристики й ціну iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max читайте у матеріалі.

iPhone 11

Крім флагманських смартфонів Apple представила наступника XR – iPhone 11. Апарат отримав вдосконалену подвійну камеру.

Новий iPhone 11 представлено у шести кольорах: чорному, білому, сірому, жовтому, червоному, салатовому.

Смартфон працюватиме на годину довше, ніж iPhone XR.

Більше про характеристики й ціну iPhone 11 читайте у матеріалі.

Apple Watch Series 5

Компанія Apple представила новий годинник Apple Watch Series 5 з оновленим програмним забезпеченням.

Apple Watch вийдуть у керамічному, титановому, сталевому та алюмінієвому корпусі за ціною $399.

Найдоступніша модель у простому корпусі буде доступна за ціною $199.

Більше про характеристики нових Apple Watch Series 5 читайте у матеріалі.

iPad сьомого покоління

Apple представила сьоме покоління iPad з дисплеєм розміром 10,2 дюйма.

Новий iPad на 100% складається з переробленого алюмінію.

iPad 7-го покоління коштуватиме у США від $329. Продажі розпочнуться 30 вересня.

Читайте: Презентація Apple 2019 (ОНЛАЙН)

Apple TV+

На заході також була оголошена дата офіційного запуску онлайн-кінотеатру Apple TV+.

Сервіс пропонує перегляд доступних фільмів і серіалів на умовах передплати.

У компанії заявили, що Apple TV+ буде офіційно запущено з 1 листопада. За доступ до сервісу досить буде заплатити усього $4,99 на місяць.

Apple Arcade

Apple показала новий ігровий сервіс Apple Arcade. Вартість передплати на нього складе всього $4.99. При цьому перший місяць сервісу залишається безкоштовним.

Під час презентації сервісу були показані три ексклюзивних гри для Arcade – Frogger від Konami, Shinsekai Into The Depths від Capcom і Sayonara Wild Hearts від Annapurna Interactive.

Нагадаємо, Apple зареєструвала у базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.