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У 6 кольорах: Apple представила iPhone 11

Компанія Apple представила наступника XR – iPhone 11.

У 6 кольорах: Apple представила iPhone 11

На щорічній презентації Apple було презентовано новий iPhone 11.

iPhone 11 – характеристики

Наступник XR – iPhone 11 – отримав подвійну камеру: другий модуль – ультраширококутний для зйомки зі збільшеним кутом огляду. Розподільна здатність селфі-камери в iPhone 11 складе 12 мегапікселів.

У 6 кольорах: Apple представила iPhone 11 / 3 фотографии

Смартфон отримав відеочіп A13 Bionic. Творці обіцяють приріст продуктивності мінімум на 25%.

Читайте: Apple представила iPad сьомого покоління

iPhone 11 вийде у шести кольорах.

Новий апарат коштуватиме від $699.

До речі, компанія Apple транслює презентацію новинок на YouTube.

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