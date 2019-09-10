Компанія Apple представила наступника XR – iPhone 11.
На щорічній презентації Apple було презентовано новий iPhone 11.
iPhone 11 – характеристики
Наступник XR – iPhone 11 – отримав подвійну камеру: другий модуль – ультраширококутний для зйомки зі збільшеним кутом огляду. Розподільна здатність селфі-камери в iPhone 11 складе 12 мегапікселів.
У 6 кольорах: Apple представила iPhone 11 / 3 фотографии
Смартфон отримав відеочіп A13 Bionic. Творці обіцяють приріст продуктивності мінімум на 25%.
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iPhone 11 вийде у шести кольорах.
Новий апарат коштуватиме від $699.
До речі, компанія Apple транслює презентацію новинок на YouTube.
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