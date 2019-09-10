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У новій грі Greedfall не буде завантажуваних доповнень

У новому релізі рольової гри Greedfall не буде захисту Denuvo і скачуваних доповнень.

Greedfall

Нова рольова гра Greedfall вийде без захисту Denuvo, що порадує користувачів ПК.

Також розробники не планують випускати ніяких скачуваних доповнень. Гра буде закінчена і весь контент буде доступний відразу.

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Для тих, хто любить користуватися модифікаціями розробники нічого не приготували.

Однак моди можуть з’явиться у вигляді нових комплектів текстур або перероблених моделей персонажів. Але великих змін чекати не варто.

Нагадаємо, компанія Nintendo представила виключно портативну ігрову платформу Switch Lite.

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