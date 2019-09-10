Існує давня традиція – починати весілля з викупу нареченої. Щоб цей захід пройшов весело і запам’ятався молодятам, свідок повинен ретельно продумати сценарій.

З чого почати?

Сценарій викупу зазвичай готує свідок з боку нареченої. Звісно, у цьому їй допомагають подружки.

Варіантів безліч. Головне – вибрати такий, щоб підійшов і до місця проведення, і до загального стилю весілля.

Яким би не були сценарії викупу нареченої, їх об’єднує одне – кожна помилка нареченого супроводжується спустошенням його кишень і гаманців друзів. Окрім грошей можна використовувати картки з обіцянками, прикраси, солодощі та спиртне.

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Ще один важливий момент – за часом викуп нареченої повинен тривати не більше 40 хвилин, інакше молодята запізняться до РАЦСу.

Окрім того, не забувайте і про те, що відео викупу нареченої обов’язково має увійти у весільний фільм.

Сценарій №1 – Традиційний

Тут все просто: подружки нареченої зустрічають нареченого біля входу в будинок або біля хвіртки, якщо викуп проходить у приватному будинку, та пропонують відповісти на безліч веселих питань, які написані, наприклад, на плакаті чи листочках-слідах.

Якими можуть бути питання:

Як ви познайомилися?

Скільки днів ви знайомі?

Який зріст у нареченої або скільки сантиметрів її талія?

Де ви вперше поцілували свою наречену?

Скільки років майбутній тещі або свекрусі?

За кожну неправильну або невиразну відповідь наречений повинен заплатити подружкам штраф.

Під час викупу наповнення трьох келихів – найпопулярніший конкурс.

Свідок просить нареченого наповнити три келихи певним чином. У першому повинно зашелестіли, у другому – задзвеніти, а в третьому – задзюркотіти. Тобто, у перший келих треба покласти паперові купюри, у другий – насипати монети, а третій наповнити шампанським.

Далі нареченому зазвичай вручають ромашку з паперу – відриваючи пелюстки, він має назвати найкращі риси своєї коханої.

Традиційний сценарій викупу нареченої передбачає стандартні конкурси, однак все залежить від таланту свідка. Все може проходити дуже весело, але не перестарайтеся зі складністю завдань.

Можна запропонувати нареченому відгадати, який відбиток губ належить його дівчині. Для цього підготувати аркуш А4 з відбитками губ не тільки подружок, а й, наприклад, родичів нареченої чоловічої статі. За помилку знову доведеться платити штраф.

Останній викуп проходить вже біля дверей, за якими три жінки разом з нареченою прив’язують до пальців стрічки, а їхні кінці виставляють за двері. Нареченому слід вгадати, яка стрічка належить його нареченій, і смикнути за неї. Якщо помилиться – доведеться платити велику суму за викуп коханої.

Сценарій №2 – Медичний

На дверях будинку потрібно великими буквами написати “Карантин”. Таким чином, нареченому, щоб потрапити до нареченої, доведеться пройти жартівливий медогляд у подружок, одягнених у білі халати. Почати можна з лікаря-лора, який перевірить силу голосу, змушуючи викрикувати, наприклад, зізнання у коханні.

А кардіолог з’ясує, наскільки сильно хлопець хворий на кохання.

Психотерапевт запропонує пройти психологічний тест. Наречений повинен якомога яскравіше намалювати портрет своєї коханої.

Наприкінці викупу лікар-терапевт бере у нареченого гроші за довідку і відправляє його до фармацевта, який виписує ліки з ім’ям нареченої.

Сценарій №3 – Казковий

Цей сценарій найкраще підходить для викупу нареченої в приватному будинку, бо потрібно багато місця.

Біля хвіртки з внутрішньої сторони розташовуються три камені. Кожен символізує різні дороги до шлюбу: з примусу, з необхідності та з любові. Щоб вибрати останній нареченому доведеться відкупитися від перших двох.

Далі по шляху проходження подружки придумують перешкоди. Натягують мотузки, пропонуючи нареченому їх перелетіти, а якщо не може – то платити, змушуючи його і друзів свистіти, щоб розігнати злих духів.

Насправді, нестандартних конкурсів можна придумати безліч. Дізнайтеся, яку казку найбільше любить наречена, і розробляйте сценарій відповідно до її смаків. В одязі у подружок повинні бути казкові мотиви: корони, перуки та чарівні палички. Якщо викуп нареченої проходить взимку, то не зашкодять і новорічні мотиви.

Казковий сценарій викупу закінчується пошуками ключа або туфельки, якщо запланований викуп нареченої в стилі казки Попелюшка. За кожну помилку наречений розплачується грошима, солодощами та шампанським.

Сценарій №4 – Квест

У цьому сценарії викупу нареченої відео для супроводу обов’язкове. Спочатку нареченому надсилається ролик зі звісткою про те, що його кохану викрали. Керуючись підказками, які заховані у різних пам’ятних для пари місцях, він з друзями повинен вирахувати, де викрадачі тримають полонянку.

Не потрібно дуже ускладнювати завдання, бо доведеться довго розносити підказки по місту, а потім довго шукати.

Захід обіцяє бути дуже веселим і динамічним.

Сценарій №5 – Суд

Жартівливе судове засідання – чудовий варіант для викупу нареченої.

Звинувачення у непристойній поведінці зачитує свідок, на яку накинуто чорний плащ. Вона розповідає, як аморально поводився наречений, пристаючи до дівчини, не даючи їй проходу, змушуючи її ходити на побачення.

Після визнання провини йде ряд слідчих експериментів, на яких наречений шукає ключ, доводить свою здатність пам’ятати дати, відгадує загадки. Вердиктом буде довічне покарання шлюбом.

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Фото: svadba.kharkov.ua, dreamstime.com