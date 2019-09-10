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Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків.

Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту

У столиці Угорщини Будапешті буде розміщений додатковий літак Airbus A321neo, тому вже влітку 2020 року звідти запустять три нових рейси.

Початок польотів за маршрутом Львів – Будапешт запланований з 3 червня і Харків – Будапешт – з 1 червня 2020 року.

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Рейси відправлятимуться двічі на тиждень о 18.40 у середу та неділю за маршрутом Львів – Будапешт.

А щопонеділка і щоп’ятниці о 22.20 відправлятимуться рейси у напрямку з Харкова до Будапешту.

Нагадаємо, що лоукост Wizz Air підвищив вартість на реєстрований багаж та послуги пріоритетної посадки.

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