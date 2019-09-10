Ловець снів – це давній індійський оберіг, який створений для того, щоб захистити свого власника від кошмарів. Такий оберіг легко можна зробити своїми руками.

Ловець снів своїми руками Ловець снів – це індіанський амулет, що відганяє погані сни. За допомогою цієї докладної інструкції ви легко зробите справжнього ловця снів. Повісьте його над ліжком і ваші близькі більше ніколи не будуть мучитися кошмарами.

Для того, щоб зробити Ловець снів знадобляться наступні речі:

Дерев’яний обруч

12-метровий шнур товщиною 2 міліметри

Товсті нитки різних кольорів

Великі бісеринки або намистинки

Кілька пір’їн

Швидкозасихаючий клей (бажано прозорий)

Макетний ніж або ножиці

Зафіксуйте шнур на обручі

Для початку потрібно обв’язати шнур навколо обруча, залишивши приблизно 15 сантиметрів шнура для майбутнього хвостика та пір’я. Обов’язково стежте за тим, щоб шнур добре та туго натягався.

Повністю обмотайте обруч

Обмотайте обруч повністю. Кінці міцно зав’яжіть.

Прив’яжіть початкову нитку

Біля вузла від шнура міцно прив’яжіть початкову нитку. З неї почнеться павутина.

Приготуйте намистинки

Час від часу в нашу павутину потрібно буде протягувати намистинки або великі бісерини. Тому краще приготувати їх заздалегідь.

Заплетіть по колу

Оберніть нитку навколо обруча і протягніть її в петлю та міцно затягніть. Зробіть перший ряд по всьому обручу.

Зробіть нові піввузли

Такі ж піввузли зробіть на рівних відстанях по всьому обручу.

Заплетіть другий ряд

Знову зробіть піввузол, але оберніть його навколо самої нитки на рівні першого ряду.

Плетіть всередину

Плетіть по колу як зазначено вище, поки в центрі майже не залишиться місця. Останній вузол зав’яжіть повноцінним. Кінці нитки біля вузла обріжте та змастіть його тонким шаром клею.

Зробіть додаткові хвостики

Відріжте два рази по 30 см шнура та зав’яжіть відрізки.

Прикрасьте хвостики

Протягніть намистинки на шнур та прив’яжіть пір’їнку. На інший шнур можете протягнути велику намистину. Щоб намистини не з’їжджали можете зав’язати вузлики.

Зробіть петельку для кріплення

Відріжте ще один шматок шнура та протягніть його крізь обруч зверху, зв’яжіть кінці. Поверніть шнур так, щоб вузол був знизу. Отриману петлю потрібно скласти навпіл і зробити вузол біля обруча. На складену петлю протягніть намистинку та зробіть ще один вузол, щоб вона трималася.

Читайте: Топ-5 пошуковиків, які краще звичних

Нагадаємо, в домашніх умовах також легко можна приготувати справжній гарячий шоколад.

За матеріалами: Home-sweet

