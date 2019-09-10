Смачне і корисне вино можна приготувати і в домашніх умовах. Факти ICTV пропонують рецепт вина з вишні.
Готуємо міцне вино з вишні
Що знадобиться:
- Вишневий сік – 10 л
- Цукор – 3,5 кг
- Вода – 2,5 л
- Спирт – 0,5 л
Приготування:
- Стиглу вишню вимити, подрібнити, видаливши більшу частину кісточок (70-80%), віджати сік.
- З соку, води і 2,5 кг цукру зробити сусло, додати дріжджову закваску, поставити на бродіння.
- Після того як пройде 10 днів, вино зняти з осаду, додати спирт, 1 кг цукру, перемішати і витримувати від 7 до 10 днів.
- Добре відфільтрувати через кілька шарів марлі, розлити по пляшках і ретельно закупорити.
Простий рецепт вина з вишні
Що знадобиться:
- 1 відро вишні (10 літрів);
- 4 кг цукру.
Спосіб приготування
- Вишню засипте цукром, поставте на сонці для бродіння на 1-1,5 місяці, зав’яжіть горлечко пляшки марлею. Процідіть склад.
- Протріть залишки ягоди крізь друшляк чи сито або відіжміть, додайте до складу і залиште ще на три дні на сонці.
- Добре процідіть вино і залиште бродити на один-два тижні.
- Якщо вино занадто сухе і міцне – додайте 1-1,5 літра води.
Як зробити вино з вишні / 7 фотографий
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Поради з приготування вина в домашніх умовах:
- Перш ніж розпочати виготовлення вина, підготуйте тару.
- Вибирати слід тільки стиглі ягоди і плоди. Перед тим як віджимати сік, обов’язково подрібніть ягоди і плоди.
- Для отримання більшої кількості соку, використовуйте прес. Його можна виготовити з капронової або полотняної тканини.
- Обов’язково перевірте кислотність соку. За необхідності доведіть її до необхідного мінімуму.
- Завжди стежте за процесом бродіння. Якщо через тиждень воно не почалося, додайте до соку дріжджі.
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