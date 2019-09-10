10 вересня іменини святкують Ганна, Арсеній, Анатолій, Георгій, Григорій, Денис, Павло, Федір та Микола. Про народні прикмети на 10 вересня – читайте у матеріалі.

10 вересня День ангела святкують Ганна, Арсеній, Анатолій, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Лук’ян, Макар, Нестор, Павло, Сидір, Федір, Лука, Микола.

Також 10 вересня вшановують пам’ять Анни віщунки, яка передбачала явлення світу Спасителя. Коли вона зустріла Богородицю з немовлям Ісусом, то впізнала в ньому майбутнього Спасителя.

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Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам.

Народні прикмети на 10 вересня:

Сприятливий день для ворожінь.

Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньків буде.

Дощ з грозою – до теплої осені.

Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

Якщо уві сні з’явився хтось із покійних родичів, то сімейне життя буде довгим і щасливим.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.