Автобусний тур не такий комфортний, як подорож літаком, але часто набагато дешевший. До Всесвітнього дня туризму ми зібрали кілька порад, які допоможуть зробити подорож на автобусі більш бюджетною.

Автобусний тур по Європі – відмінний спосіб отримати багато вражень та інформації за досить короткий час і за цілком прийнятну ціну.

Однак, можна заощадити ще більше, якщо знати деякі хитрощі і бути уважним.

Ми підготували для вас кілька корисних порад, як заощадити на автобусному турі Європою.

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Бронюй завчасно

Дуже часто готелі дають спеціальні ціни за умови внесення оплати за певний час до заїзду.

Цю можливість використовують і туроператори, формуючи ціни раннього бронювання туру. У кожного туроператора є своя система раннього бронювання, яка залежить від домовленостей з готелем.

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Слідкуй за акціями

Коли залишається небагато часу до початку туру, туроператори можуть істотно знизити ціну за тур чи зробити акційні пропозиції, коли один турист може сплатити повну вартість, а другий – отримує знижку.

Крім того, багато перевізників влаштовують розіграші автобусних квитків у рамках рекламної кампанії. Заходьте періодично на їх сайти.

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Оплати тур одразу

Цей пункт сьогодні дуже актуальний. З огляду на постійне зростання курсу валют, 100% оплата заощадить ваші гроші.

Якщо ви платитимете частинами, кожна з них перераховуватиметься за найвищим комерційним курсом валют на день оплати.

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Припини шукати тури в агентствах

Насправді, якщо ти подорожуєш не вперше, то думка розпрощатися з туроператором вже приходила тобі в голову.

Адже по-справжньому вигідно їздити через посередника лише в тому випадку, якщо путівка “горить”. В іншому випадку, вам доведеться переплатити ще й за послугу менеджера (з чогось же треба платити зарплату людям). І економити по-справжньому не вдасться.

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Бронюй місця в останньому ряду

Якщо для вас немає значення, де сидіти в автобусі, можете відразу забронювати місця в задньому ряду.

У такому випадку можна отримати додаткову невелику знижку від повної вартості туру навіть не при ранньому бронюванні.

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Не завжди дешеве – вигідніше

Купуйте тури, де у вартість включено максимум з того, що ви хочете відвідати.

Наприклад, тур з 6-7 міст може вийти вигіднішим, ніж тур у три європейських міста.

Так, загальна сума буде більшою, проте, якщо поділити на кількість місць, то виходить навіть дешевше – і побачити можна більше.

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Нічні переїзди

Можна заощадити, відмовившись від комфорту. Нічний переїзд дозволить подолати близько 1000 км.

Зрозуміло, що в цю ніч ви спатимете в автобусі, тобто тур дешевшає за рахунок того, що в ніч переїзду не оплачується готель.

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Що взяти з собою в автобус

Загальний багаж рекомендується розкласти у кілька сумок так, щоб одну, невелику і компактну, можна було взяти з собою в автобус.

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Головне, що в сумці, яку ви візьмете в салон, повинні знаходитися найнеобхідніші в автобусі речі, оскільки доступ до багажного відділення буде обмежений до самого прибуття.

Візьміть з собою в дорогу подушку, вологі серветки, деякі продукти, пляшку води, журнал або книгу, змінні тапочки (можна використовувати в’єтнамки, які ви приготували для прийняття душу), теплі шкарпетки, окуляри, powerbank (не забудьте шнур) і навушники.

До речі, для тривалих переїздів краще обрати одяг з натуральних тканин, які не мнуться, і забути про джинси, адже якщо в них доведеться довго сидіти і напівлежати, дорога ризикує перетворитися у справжню каторгу.

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