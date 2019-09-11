Яким буде 11 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Загалом день більше підходить для активних справ, пов’язаних зі змінами та рухом.

До 11.25 – більш сприятливий час для початку будь-якої творчої діяльності. Після опівдня починання у будь-якій сфері – небажані, краще вирішувати повсякденні питання. Можуть спливати ситуації з минулого – такі знаки не варто упускати і бажано вирішити виниклі питання.

День сприяє спілкуванню з друзями, зустрічам, груповій діяльності. Нові знайомства сьогодні заводити небажано. Можуть виникати ситуації, коли доведеться займати активну, навіть агресивну позицію – сьогодні це допустимо. Тактовність у комунікаціях може піти на задній план, тому якісь важливі розмови і переговори, де потрібна дипломатія, на сьогодні краще не призначати.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Підходить більшість занять, пов’язаних з навчанням.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.