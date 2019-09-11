Продажі нових iPhone 11 в Україні можуть початися в кінці жовтня.
Через те, що в Україні відсутні офіційні магазини Apple iPhone 11 можна буде купити за кордоном.
В Україні смартфон з’явиться з націнкою, після початку офіційних продажів 20 вересня. Точна дата поки невідома, але з досвіду минулих років можна припустити, що це відбудеться в кінці жовтня.
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В українських мережевих магазинах електроніки вже є послуга “повідомити про наявність”.
Нагадаємо, на щорічній презентації Apple презентувала iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.
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