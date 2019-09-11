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Коли в Україні стартують продажі нових iPhone 11

Продажі нових iPhone 11 в Україні можуть початися в кінці жовтня.

Когда в Украине стартуют продажи новых iPhone 11

Через те, що в Україні відсутні офіційні магазини Apple iPhone 11 можна буде купити за кордоном.

В Україні смартфон з’явиться з націнкою, після початку офіційних продажів 20 вересня. Точна дата поки невідома, але з досвіду минулих років можна припустити, що це відбудеться в кінці жовтня.

Читайте: Три iPhone, iPad, годинник і сервіси: що Apple показала у вересні

В українських мережевих магазинах електроніки вже є послуга “повідомити про наявність”.

Нагадаємо, на щорічній презентації Apple презентувала iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

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