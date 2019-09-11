PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону

З приходом осені повертається мода на короткі нігті. Факти ICTV підібрали в мережі кілька ідей модного манікюру на осінь 2019.

Манікюр на осінь 2019

Короткі нігті – модна тенденція осені 2019 року.

Пора відпусток закінчилася, а робота в офісі вимагає більшої практичності в стилі одягу. Кардинально змінюється і дизайн манікюру.

Але навіть короткі нігті можуть виглядати красиво і ексклюзивно. Вибирайте на будь-який смак – з принтами, наклейками, стразами, блиском та квітами.

Читайте: Безпечний манікюр: поради, як перевірити салон краси

Модно також поєднання кількох текстур та відтінків, матового і глянцевого покриття.

Сміливо використовуйте геометричні малюнки, не бійтеся експериментувати!

  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
  • Манікюр на осінь 2019
Манікюр на осінь 2019: модні тренди сезону / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.

Фото: manicure_page, prof_nogti, Pixabay, idei_dizaina_nogtey

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

как не заболеть осенью
Топ-7 порад, як не захворіти восени
Латекс і анімалістичні принти: Лакуан Сміт на Нью-йоркському тижні моди
Латекс і анімалістичні принти: Лакуан Сміт на Нью-йоркському тижні моди
Криштиану Роналду и Лера Бублейко
Українська модель у пікантній фотосесії з Криштіану Роналду для його бренду
5 порад, як пережити осінь без шкоди для фігури та настрою
5 порад, як пережити осінь без шкоди для фігури та настрою
Що буде модним у 2020: Ukrainian Fashion Week стартував у Києві
Що буде модним у 2020: Ukrainian Fashion Week стартував у Києві
Перший день осені – привітання в картинках
Перший день осені – привітання в картинках
Депресія
Осіння депресія. Як побороти нудьгу, слабкість та інші симптоми
фруктовий манікюр
Фруктовий манікюр став новим трендом Instagram
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка