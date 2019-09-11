Початок продажу нових iPhone в Україні запланований орієнтовно на жовтень 2019 року.

Попередні ціни на нові iPhone та інші новинки, які компанія Apple представила 10 вересня, озвучив один з найбільших продавців техніки в Україні.

Так, відповідно до припущень, українці зможуть придбати новинки за такими цінами:

iPhone 11 – від 23 999 грн (у США від $699);

iPhone 11 Pro – від 34 999 грн (у США – від $999);

iPhone Pro 11 Max – від 37 999 грн (у США – від $1099);

Apple iPad 10.2 7 покоління – від 10 999 грн (у США – від $329);

Apple Watch Series 5 40 мм – від 13 699 грн (у США – від $399);

Apple Watch Series 5 44 мм – від 14 699 грн (у США – від $429).

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Крім того, також планується зниження цін на попередні моделі:

iPad 9.7 – від 9 499 грн;

Apple Watch Series 3 – від 6 499 грн (у США – від $199).

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Apple представила на презентації.

Джерело: ITC.ua