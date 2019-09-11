PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Скільки коштуватимуть в Україні iPhone 11, iPad 10.2 і Apple Watch Series 5

Початок продажу нових iPhone в Україні запланований орієнтовно на жовтень 2019 року.

Скільки коштуватимуть в Україні iPhone 11, iPad 10.2 і Apple Watch Series 5

Попередні ціни на нові iPhone та інші новинки, які компанія Apple представила 10 вересня, озвучив один з найбільших продавців техніки в Україні.

Так, відповідно до припущень, українці зможуть придбати новинки за такими цінами:

  • iPhone 11 – від 23 999 грн (у США від $699);
  • iPhone 11 Pro – від 34 999 грн (у США – від $999);
  • iPhone Pro 11 Max – від 37 999 грн (у США – від $1099);
  • Apple iPad 10.2 7 покоління – від 10 999 грн (у США – від $329);
  • Apple Watch Series 5 40 мм – від 13 699 грн (у США – від $399);
  • Apple Watch Series 5 44 мм – від 14 699 грн (у США – від $429).

Читайте: Губка Боб, бритва і плита: найкращі меми на новий iPhone 11

Крім того, також планується зниження цін на попередні моделі:

  • iPad 9.7 – від 9 499 грн;
  • Apple Watch Series 3 – від 6 499 грн (у США – від $199).

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Apple представила на презентації.

Джерело: ITC.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка