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Факти / Lifestyle

Усікновення голови Іоанна Предтечі: традиції, прикмети і заборони

Щорічно 11 вересня відзначається Усікновення голови святого Іоанна Предтечі. У народі свято має назву Головосіка. Факти ICTV пропонують згадати про традиції та заборони, пов’язані з цим днем.

Усікновення голови Іоанна Предтечі

Церква особливо вшановує святого Івана Предтечу, адже саме він готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Його також називають Хрестителем, бо хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Івана Предтечі. Цар Ірод, тодішній правитель Галілеї, одружився з дружиною свого брата Пилипа. Іван Предтеча відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок. Ці докори не подобалися Іроду, а тим більше Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоана. І ось врешті така нагода з’явилася.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

У день народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання.

Дівчина, порадившись з матір’ю, попросила у царя голову Івана Хрестителя на блюді. Ірод не відмовив.

Традиції і заборони на Головосіка

Цього дня дотримуються суворого посту, заборонено їсти не тільки м’ясо та молочні продукти, а навіть рибу.

Не можна нічого різати, що нагадує собою голову. Навіть хліб ламають руками. Взагалі вважається, що цього дня не варто брати у руки гострі речі: ніж, сокиру, пилку, і навіть виделку чи голку. Тобто, все, що нагадує мученицьку смерть святого.

У народі кажуть: “Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров”.

На Головосіка не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого.

Більш того, не можна їсти будь-що на блюді – на ньому лежала голова Івана Предтечі.

Це єдиний день у році, коли заборонено варити і їсти борщ.

Цього дня не співають і не танцюють, бо саме за допомогою пісень і танців Іродіада домоглася страти Хрестителя.

Ті, хто страждає головними болями, мають піти до церкви і просити про зцілення.

У цей день не проводиться обряд вінчання.

Народні прикмети на Головосіка

  • Як чути грім, то має бути тривала й тепла осінь.
  • Ранній відліт журавлів – на ранню весну.
  • Журавлі на південь полетіли – рання зима буде.

Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: pravlife.org

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