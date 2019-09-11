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Яке сьогодні свято: іменини 11 вересня

11 вересня іменини святкують Івани.

Яке сьогодні свято: іменини 11 вересня

11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

11 вересня завершує літо: – Іван Пісний прийшов, літо відвів.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети

Наші предки у цей день слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі потягнули на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

Іменини святкують сьогодні Івани.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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