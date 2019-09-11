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Факти / Lifestyle

Зірки живуть екологічно: у мережі запустили флешмоб #GREENCHALLENGE

Агрохолдинг МХП разом із телеканалом ICTV запустили екологічний флешмоб #GREENCHALLENGE.

Зірки живуть екологічно: у мережі запустили флешмоб #GREENCHALLENGE

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт за медіа-підтримки телеканалу ICTV організовує екологічний флешмоб за участі зірок.

Першим учасником флешмобу #GREENCHALLENGE став ведучий Ранку у великому місті Антон Равицький.

Спостерігайте за експериментом Антона у соціальних мережах нашого каналу – в Instagram та Facebook. Стежте, як за 21 день відомий ведучий намагатиметься виховати у собі звичку жити екологічно.

 

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Публикация от Факти ICTV (@fakty_ictv)

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Деталі у сюжеті:

Як повідомлялося, 26 організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях.

Фото: Dreamstime

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