Агрохолдинг МХП разом із телеканалом ICTV запустили екологічний флешмоб #GREENCHALLENGE.

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт за медіа-підтримки телеканалу ICTV організовує екологічний флешмоб за участі зірок.

Першим учасником флешмобу #GREENCHALLENGE став ведучий Ранку у великому місті Антон Равицький.

Спостерігайте за експериментом Антона у соціальних мережах нашого каналу – в Instagram та Facebook. Стежте, як за 21 день відомий ведучий намагатиметься виховати у собі звичку жити екологічно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Факти ICTV (@fakty_ictv) 6 Сен 2019 в 6:28 PDT

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Коментуйте, діліться власним прикладом, рекомендаціями в мережах, та обов’язково ставте відповідний хештег. І ви зможете не просто зробити планету кращою, а ще й отримаєте шанс потрапити на подію, на якій зберуться найкращі блогери країни.

Деталі у сюжеті:

Як повідомлялося, 26 організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях.