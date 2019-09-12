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Факти / Lifestyle

День програміста 2019: найкращі привітання зі святом

12 вересня в Україні святкують День програміста.

поздравления программисту

Сьогодні в Україні святкують неофіційне свято – День програміста, яке щорічно відзначається 256-го дня року.

Цей день обрали, оскільки число 256 тісно пов’язане з комп’ютерами.

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Воно відповідає кількості чисел, які можна представити, використовуючи один 8-бітний байт.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем програміста.

Хай обходять стороною
Віруси комп’ютер,
І нехай буде, милий мій,
У тебе все супер.

Нехай не виснуть ніколи
Складні програми.
Для мене ти назавжди
Розумний самий-самий.

Мишка, килимок, в кружці чай
Як завжди остиглий.
Свій комп’ютер вимикай,
Все потім допишеш.

***

Не підводить хай здоров’я,
Щоб пам’ятав ти всі паролі,
Щоб поїсти не забував,
Спину, ноги розминав.

Пам’ятав, що крім компа,
Ліс є, річка і лука,
Шашличок, друзі і вино,
Все на радість нам дано!

***

Проводить за комп’ютером
Програміст наш цілий день,
Алгоритми, схеми зводить,
Адже програми — його ціль!

Ми бажаємо нових знань,
Свіжих думок та ідей,
Лише вдалих починань,
І успіхів лише скрізь!

***

З днем програміста вітаю,
Досягти висот скоріше бажаю,
CAPS LOCK ПОМЕНШЕ НАТИСКАТИ,
І в Інтернеті не гуляти.
Твори улюблену роботу,
І кілобайти немов воду,
У величезних масах поглинається,
Та інших обогащай.
День програміста – це свято,
Ботани, генії – всі різні,
Бажаю вам все розібрати,
І заново потім зібрати.

***

Бажаю, в думах про працю,
Не забувати про все навкруг,
І пам’ятати те, що десь
Є мама, син, дружина й друг.

Вони зовсім не винні,
Що сервер знову барахлить,
Що вірус поїдає байти,
Що софт заглючив і дає збої.

Сьогодні, у свято програмістів,
Ти в інтернеті не виси,
А випий з нами білої, чистої,
І помідором закуси!

Раніше Факти ICTV публікували інтерв’ю, про те, як навчитися IT і скільки можна заробити.

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