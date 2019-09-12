Яким буде 12 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День не сприятливий для серйозної і важливої діяльності. Швидше за все, успішними будуть заходи, які не сильно пов’язані з трудовою діяльністю, а більше спрямовані на творчість, відпочинок та розваги.
Обмеження на сьогодні краще не планувати – наприклад, початок дієти. Вдалими можуть бути освітні заходи.
Друга половина дня сприяє прогулянкам по узбережжю та будь-яким водним процедурам.
Судові і великі фінансові питання краще перенести на інший день.
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Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші у борг, підстригання нігтів чи волосся.
До слова, детальний гороскоп на вересень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).