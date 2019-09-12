Яким буде 12 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не сприятливий для серйозної і важливої ​​діяльності. Швидше за все, успішними будуть заходи, які не сильно пов’язані з трудовою діяльністю, а більше спрямовані на творчість, відпочинок та розваги.

Обмеження на сьогодні краще не планувати – наприклад, початок дієти. Вдалими можуть бути освітні заходи.

Друга половина дня сприяє прогулянкам по узбережжю та будь-яким водним процедурам.

Судові і великі фінансові питання краще перенести на інший день.

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Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші у борг, підстригання нігтів чи волосся.