PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 12 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 12 вересня обіцяє бути теплою і сонячною.

Погода в Україні на 12 вересня (КАРТА)

В Україні у четвер, 12 вересня, без опадів, вітер південносхідний до 3-8 м. Погода буде хмарною з проясненнями.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 12 вересня

Температура повітря в Україні вночі 9-13°С, а вдень 25-28°С.

У Києві сьогодні сухо, вдень від 26-28°С вище нуля.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка