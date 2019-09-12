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SkyUp запускає рейси до ОАЕ з трьох міст України

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines вже у жовтні цього року почне літати до Шарджі (ОАЕ) зі Львова, Запоріжжя та Харкова.

SkyUp

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає рейси до Шарджі зі Львова, Запоріжжя та Харкова. Полетіти до ОАЕ доступно та зручно можна буде з жовтня 2019 року.

Напрямки рейсів

  • Львів – Шарджа

Вартість: від  3 220 грн;
Коли: у середу та суботу. Запускається з 26 жовтня 2019 року.

  • Запоріжжя – Шарджа

Вартість: від  3 220  грн;
Коли: у четвер та неділю. Запускається з 27 жовтня 2019 року.

  • Харків – Шарджа

Вартість: від  3 207 грн;
Коли: у вівторок та п’ятницю. Запускається з 25 жовтня 2019 року.

Читайте: Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

Ціна за квитки вказана без урахування ціни за багаж.

Нагадаємо,  SkyUp Airlines із жовтня запустить також нові рейси з Києва, Львова та Харкова до Чехії.

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