Астрономам вперше вдалося виявити воду в атмосфері екзопланети K2-18b.

Астрономи за допомогою орбітального телескопу Хаббл з’ясували, що атмосфера планети K2-18b, яка розташована за 111 світлових років від Землі, може складатися з води до 50%.

Це – перший випадок, коли вдалося виявити ознаки наявності водяної пари на планеті з придатними для життя характеристиками за межами Сонячної системи.

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До слова, планету K2-18b відкрили у 2015 році. Її називають Суперземлею. Вона знаходиться в системі червоного карлика, який розташований у сузір’ї Лева.

Планета K2-18b вдвічі більша, ніж Земля. Температура на ній становить між 0 і 40°.

Вчені припускають, що умови на K2-18b можуть бути придатні для життя.

Раніше Факти ICTV писали про те, що астрономи знайшли навколо чорної діри аномальний диск.

Джерело: Nature Astronomy