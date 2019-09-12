Як зробити так, щоб ваші фотографії в Instagram набирали мільйони лайків? Правильно, підібрати вдалий ракурс і позу. Факти ICTV підготували 5 правил, які допоможуть вам стати інтернет-богинею.

Як позувати на мільйон? Факти ICTV зібрали секрети вдалого знімка в Instagram.

Потренуйся

Перед тим як обрати пози для Instagram, потренуйся перед дзеркалом. Вивчи найкращі сторони і сховай слабкі. Це допоможе визначити найвдаліші ракурси.

Геть звичні пози!

Стегно зігнути, витягнути носок і зробити губки бантиком – ці колись “вдалі” пози залишилися давно у минулому. Так що, якщо ви не Кім Кардашян, навряд чи, вони принесуть вам мільйони лайків.

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Тренд на правдивість

Не бійтеся показати зайву складку на тілі і не накладайте багато фільтрів. Зараз у тренді природність, будьте собою.

Не ускладнюйте

Не варто скручуватися у бублик, щоб кут зйомки був якимось незвичайним. Іноді досить обрати простий ракурс, зробивши тим самим акцент на personality.

Поза повинна відображати характер

Робити фотографії краще у більш природних позах. Як ви зазвичай стоїте, куди кладете руки і діваєте ноги? Задайте собі ці питання – і вперед у кадр. Фотографія повинна уособлювати характер, а не бути сотим повтором поз моделей з журналу.

До речі, раніше ми писали, як лайки в Instagram впливають на психічне здоров’я.