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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 12 вересня

12 вересня іменини святкують Данило, Максим, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія. Про народні прикмети на 12 вересня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні свято: іменини 12 вересня

12 вересня День ангела святкують  Данило, Максим, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 12 вересня: 

  • Якщо птахи високо літають, то осінь ще довго буде теплою.
  • Якщо вечір 12 вересня ясний та теплий, то у наступному році буде гарний врожай.
  • Якщо побачити зорепад, то наступний рік буде складним.
  • Якщо видно багато птахів у небі, то у найближчі дні втримається сонячна та суха погода.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень

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