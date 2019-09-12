12 вересня іменини святкують Данило, Максим, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія. Про народні прикмети на 12 вересня – читайте у матеріалі.
12 вересня День ангела святкують Данило, Максим, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Народні прикмети на 12 вересня:
- Якщо птахи високо літають, то осінь ще довго буде теплою.
- Якщо вечір 12 вересня ясний та теплий, то у наступному році буде гарний врожай.
- Якщо побачити зорепад, то наступний рік буде складним.
- Якщо видно багато птахів у небі, то у найближчі дні втримається сонячна та суха погода.
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.