Призовий фонд косплей та K-POP шоу 100 000 грн, Джон Ромеро і ще 8 причин купити квиток читайте на сайті Факти ICTV.

21–22 вересня у Києві на території Арт–заводу Платформа вдруге відбудеться міжнародний конвент сучасної поп–культури Comic Con Ukraine 2019.

У минулому році фестиваль відвідало понад 20 тис. фанатів серед яких поціновувачі коміксів, анімації, кінематографу, відеоігор та літератури. Цьогоріч фестиваль очікує ще більше гостей, зіркових селебріті та учасників з усього світу.

Хедлайнерами фестивалю заявлено голівудських акторів Денні Трехо та Кристофера Ллойда, та співавтора легендарної відеогри Doom – Джона Ромеро.

– Ми започаткували нову традицію тематичних конвентів в Україні, отже нам її і розвивати. У 2019 році на вас чекатиме ще більше щирих емоцій, безмежних розваг та теплого спілкування з тисячами однодумців! Окрім цього збільшиться територія фестивалю 2018 рік — 20 тис. м² 2019 рік — 30 тис. м², — коментують організатори фестивалю.

Але це ще далеко не все, нижче 10 причин чому Comic Con Ukraine 2019 пропустити не можна:

Cosplay– та Cover Dance–шоу на головній сцені, доречі призовий фонд для косплеєрів та танцювальних команд — 100 тис. грн.

Перший в Україні відбір на World Cosplay Summit, що проходитиме в Японії та єдиний в Україні конкурс Dog–Cosplay.

Виступи зіркових гостей та автограф–сесії.

Саме тут ви зустрінетесь з Денні Трехо, Крістофером Ллойдом та Джоном Ромеро, чий візит буде проходити завдяки компанії Acer, та іншими зірками поп–культури.

Нагадаємо, що в минулому році хедлайнерами цієї зони були: Джон Ріс–Девіс, Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер (в цьому обертів буде ще більше).

Офіційні стенди від компаній кінопрокату, ігрових розробників та тематичні фото стенди.

Величезна зона настільних ігор та зона живих рольових ігор — LARP.

Найбільший гік–маркет країни.

Спеціальні презентації видавців коміксів та зустрічі з такими художниками як Брюно Дюамель (Франція) — автор графічної адаптації роману О. де Бальзака Батько Горіо та Джон JagoDibuja Герра (Колумбія) — серія стрипів Living with Hipstergirl and Gamergirl.

Виступи музичних гуртів.

Magic Sword (США) — відомі саундтреками до гри Hotline Miami 2: Wrong Number — творці треку до трейлеру Thor: Ragnarok та ще гурти Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.

Ігрові турніри.

Квести.

Крутий подарунок для фанатів Зоряних Війн — повнорозмірний 12-метровий винищувач T–65 X–Wing з Німеччини.

Фудкорти, бари та зони відпочинку на улюбленій локації Києва.

До слова, Факти ICTV зібрали більше цікавих фактів про фестиваль Burning Man.