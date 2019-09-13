Призовий фонд косплей та K-POP шоу 100 000 грн, Джон Ромеро і ще 8 причин купити квиток читайте на сайті Факти ICTV.
21–22 вересня у Києві на території Арт–заводу Платформа вдруге відбудеться міжнародний конвент сучасної поп–культури Comic Con Ukraine 2019.
У минулому році фестиваль відвідало понад 20 тис. фанатів серед яких поціновувачі коміксів, анімації, кінематографу, відеоігор та літератури. Цьогоріч фестиваль очікує ще більше гостей, зіркових селебріті та учасників з усього світу.
Хедлайнерами фестивалю заявлено голівудських акторів Денні Трехо та Кристофера Ллойда, та співавтора легендарної відеогри Doom – Джона Ромеро.
– Ми започаткували нову традицію тематичних конвентів в Україні, отже нам її і розвивати. У 2019 році на вас чекатиме ще більше щирих емоцій, безмежних розваг та теплого спілкування з тисячами однодумців!
Окрім цього збільшиться територія фестивалю 2018 рік — 20 тис. м² 2019 рік — 30 тис. м², — коментують організатори фестивалю.
Але це ще далеко не все, нижче 10 причин чому Comic Con Ukraine 2019 пропустити не можна:
- Cosplay– та Cover Dance–шоу на головній сцені, доречі призовий фонд для косплеєрів та танцювальних команд — 100 тис. грн.
Перший в Україні відбір на World Cosplay Summit, що проходитиме в Японії та єдиний в Україні конкурс Dog–Cosplay.
- Виступи зіркових гостей та автограф–сесії.
Саме тут ви зустрінетесь з Денні Трехо, Крістофером Ллойдом та Джоном Ромеро, чий візит буде проходити завдяки компанії Acer, та іншими зірками поп–культури.
Нагадаємо, що в минулому році хедлайнерами цієї зони були: Джон Ріс–Девіс, Брайан Декарт та Амелія Роуз Блер (в цьому обертів буде ще більше).
- Офіційні стенди від компаній кінопрокату, ігрових розробників та тематичні фото стенди.
- Величезна зона настільних ігор та зона живих рольових ігор — LARP.
- Найбільший гік–маркет країни.
Спеціальні презентації видавців коміксів та зустрічі з такими художниками як Брюно Дюамель (Франція) — автор графічної адаптації роману О. де Бальзака Батько Горіо та Джон JagoDibuja Герра (Колумбія) — серія стрипів Living with Hipstergirl and Gamergirl.
- Виступи музичних гуртів.
Magic Sword (США) — відомі саундтреками до гри Hotline Miami 2: Wrong Number — творці треку до трейлеру Thor: Ragnarok та ще гурти Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina.
- Ігрові турніри.
- Квести.
- Крутий подарунок для фанатів Зоряних Війн — повнорозмірний 12-метровий винищувач T–65 X–Wing з Німеччини.
- Фудкорти, бари та зони відпочинку на улюбленій локації Києва.
До слова, Факти ICTV зібрали більше цікавих фактів про фестиваль Burning Man.