У яких аспектах суспільного життя Київ випередив Лондон – у матеріалі Фактів ICTV.

Банківська система

Як і в британських лікарнях, у банках своєї черги доводиться чекати чимало часу. Найцікавішим залишається той факт, що аби відкрити рахунок треба мати адресу реєстрації місця проживання. Однак, щоб орендувати квартиру та власне отримати цю саму реєстрацію – треба вже мати банківський рахунок.

Доставка їжі

У Києві кур’єри працюють доволі швидко та дотримуються встановленого часу. Якщо вже таке сталося і доставка затрималася, то клієнт отримає бонуси або знижку.

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У Лондоні, каже український емігрант Олександр, кур’єри спізнюються регулярно.

– Якщо порівняти інші сфери життя, у багатьох аспектах навіть британцям можна повчитися в українців, – говорить Олександр.

Якщо на сайті доставки їжі написано, що кур’єр приїде за 30 хв, то в реальності доволі часто це не так. Іноді доводиться чекати довше, а інколи і взагалі, кур’єр не приїздить.

Проведення інтернету

Українка Валерія Арно скаржиться, що інтернет у британській столиці їм встановлювали 2 місяці.

– Інтернет нам встановлювали два місяці, кожен раз відкладаючи запис через: раптову хворобу команди (всієї), втрату сходів і невпевненість у тому, що вони зроблять акуратну роботу, – говорить вона.

В Україні клієнт буде чекати менш ніж добу.

Раніше Факти ICTV писали, що у Великій Британії підліток втратив зір через те, що харчувався винятково чіпсами, білим хлібом та картоплею фрі.