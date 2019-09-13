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Borderlands 3: онлайн-презентація рольової відеогри

Реліз шутера від першої особи з елементами RPG Borderlands 3 відбувся 13 вересня.

Borderlands 3: онлайн-презентація рольової відеогри

Borderlands 3 – нове творіння від команди Gearbox Software.

Стрім гри можна подивитися в нашому матеріалі.

– Станьте одним із шукачів Сховища, кожне з яких володіє розвиненим деревом навичок, потужними здібностями і широкими можливостями налаштування, і не дайте близнюкам Каліпсо об’єднати бандитські клани і отримати панування над усією галактикою, – йдеться в релізі.

Зокрема, ви можете відправитися за межі Пандори і відкрити нові світи з унікальним оточенням і противниками. А впоратися з усіма проблемами вам допоможуть гори стовбурів і тонни пристосувань

Читайте: Божевілля, класика і футбол – найкращі відеоігри вересня 2019

Онлайн-презентація Borderlands 3

До слова, розробники з CD Projekt RED показали новий геймплей Cyberpunk 2077.

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