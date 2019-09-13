Google випустив дудл до дня народження данського бактеріолога Ганса Крістіана Грама, який розробив метод фарбування бактерій.

Сьогодні виповнюється 166 років від дня народження бактеріолога Ганса Крістіана Грама. На честь цієї події Google випустив новий дудл.

Світову популярність йому принесла розробка способу фарбування бактерій. Згодом метод грав головну роль в їх класифікації.

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На дудлі можна зображений вчений і мікроскоп. Створив малюнок данський художник Міккела Соммера.

Біографія Ганса Крістіана Грама

Народився в Копенгагені 13 вересня 1853 року. Закінчив магістерську школу в Копенгагенському університеті в 1878 році і почав вивчати бактеріологію і фармакологію.

Під час роботи в лабораторії німецького мікробіолога Карла Фридленде, Грам помітив, що обробка мазка бактерій кришталевим фіолетовим барвником, йодом і органічним розчинником, дозволяє виявити розходження в структурі та біохімічній функції різних проб бактерій.

Про це він написав у науковому журналі в 1884 році. Тоді з’явилися терміни грам-позитивні і грам-негативні бактерії.

Раніше Google випускав дудл до дня народження Пантелеймона Куліша.